"رویاهایت را فراموش نکن" در شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم محصول سال 1383 ایران است. کارگردانی آن را حسن فتحی به عهده دارد و بازیگرانی چون فادی ابراهیم، کریستین شوایری، پی‌یر داگر و عمار شلاق در فیلم بازی کرده‌اند. وی‌سی‌دی "رویاهایت را ..." با زمان 95 دقیقه به قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

داستان فیلم درباره پزشکی به نام مصطفی است که در افغانستان مشغول خدمت به مردم است. او عاشق سلیمه است که به اتهام عضویت در گروه القاعده گرفتار سربازان آمریکایی شده و راهی زندان گونتانامو می‌شود. سلیمه در زندان و بازجویی‌ها به شدت شکنجه شده و در زندان بیمارستان بستری می‌شود.

از دیگر عوامل "رویاهایت را ..." می‌توان به کاظم شهبازی مدیر فیلمبرداری اشاره کرد. این فیلم در ژانر جنگی قرار دارد و برای مخاطب بزرگسال مناسب تشخیص داده شده است. این فیلم همزمان با روز جهانی قدس همراه با چهار فیلم دیگر با موضوع فلسطین بین راهپیمایان توزیع شد.

حسن فتحی تجربه ساخت چند تله فیلم و مجموعه‌ موفق چون "شب دهم"، "مدار صفر درجه" و "میوه ممنوعه" را در کارنامه دارد. فیلم‌های "ازدواج به سبک ایرانی" و "پستچی سه در بار در نمی‌زند" از آثار سینمایی او هستند که "پستچی ..." در مراحل فنی ساخت به سر می‌برد.