طرحهای جامع قدیم و جدید شهر تهران بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید موسی پورموسوی گفت: کمیته مطالعات راهبردی برنامه ریزی شهری و منطقه ای در اولین نشست علمی - تخصصی خود با عنوان " بررسی طرحهای جامع قدیم و جدید شهر تهران" اقدام به بررسی کارشناسانه این طرحها می کند.

وی افزود: ضرورت وجود برنامه در مدیریت توسعه شهری و تهیه طرح جامع، سبب تصویب طرح "فرمان فرمایان" در سال 1347 شد و به دنبال آن برنامه های مختلفی برای ساماندهی محیط کالبدی و ایجاد نظم و برنامه از پیش اندیشیده تهیه و تدوین شد که بررسی آنها برای درک فرایند برنامه توسعه شهر تهران بسیار مفید خواهد بود.

رئیس کمیته مطالعات راهبردی برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ادامه تصریح کرد: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به منظور اجرایی شدن و تحقق پذیری اهداف و راهبردهای طرحهای جامع، بررسی کارشناسی و موشکافانه طرحهای قدیم و جدید شهر تهران را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه این قبیل نشستها به ارتقای سطح دانش برنامه ریزی شهری- منطقه ای کمک زیادی خواهد کرد افزود: مروری علمی بر این نوع طرحها، رویکرد مناسبی برای آینده این کلانشهر پیش روی برنامه ریزان، مدیران و کارشناسان قرار می دهد.

پورموسوی اضافه کرد: در این نشست دکتر سید محسن حبیبی استاد دانشگاه تهران، دکتر سید عبدالهادی دانشپور استادیار دانشگاه علم و صنعت و مهندس علیرضا جاوید مشاور شهردار تهران در امور طرحهای جامع و تفصیلی و شهردار منطقه 4 سخنرانی خواهند کرد.