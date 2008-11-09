علمای دینی نباید به مقدسات دیگران توهین کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، در افتتاحیه همایش "وحدت مسلمین در سایه سال شکوفایی" در افعانستان، آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه ما خواهان بازگرداندن مذاهب به وضع طبیعی خود از طریق گفتگوی سازنده اسلامی هستیم، افزود: تمامی مذاهب در راه اعتدال کلمه اسلام گام بر می دارند .

تسخیری اجتناب از تکفیر و اتهام بدعت گذاری، برخورد احترام آمیز در گفتگوها و خودداری از توهین به مقدسات دیگران را از جمله اصول و ارزشهایی اعلام کرد که علما و مبلغان تقریب باید به آنها پایبند باشند .

وی با اشاره به سیر تاریخی شکل‌گیری مذاهب اسلامی پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) تصریح کرد: فعالیت هماهنگ برای روشنگری و گستراندن فرهنگ تقریب به میان توده های مسلمان با وجود اختلاف در مذهب، مهمترین نقش علما و اندیشمندان در روند تقریب است .

در ادامه برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق و رئیس جزب جمعیت اسلامی افعانستان با اشاره به اینکه تاکنون با تدبیر بین علمای شیعه به ویژه در افعانستان و لبنان، جلوی بسیاری از فتنه ها گرفته شده است، گفت: باید علاوه بر علما، سیاستمداران کشورهای اسلامی نیز برای تقویت وحدت مسلمانان گامهای اساسی بردارند .

همچنین آیت الله آصف محسنی رئیس شورای اخوت اسلامی افعانستان با بیان اینکه وحدت و حاکمیت ملی در این کشور در سایه اخوت اسلامی تحقق می یابد، افزود: زیربنای استقلال سیاسی و پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی در وحدت تجلی می یابد .

در این همایش دو روزه بیش از پانصد نفر از علما و اندیشمندان مسلمان از جمهوری اسلامی ایران، مصر، پاکستان، افغانستان، سوریه، لبنان و آمریکا حضور دارند .

در همایش "وحدت مسلمین در سایه سال شکوفایی" که از سوی شورای اخوت اسلامی افغانستان و همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در کابل در حال برگزاری است، سیر حرکت تقریب در افغانستان، مبانی تقریب در قرآن و سنت، استراتژی تقریب مذاهب اسلامی، پدیده تقریب، پیدایش استمرار و وضعیت کنونی آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

حجت الاسلام اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، حجت الاسلام نوراللهیان عضو مجمع عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مولوی شرف الدین جامی الاحمدی امام جمعه تربت جام از دیگر شرکت کنندگان هیئت ایرانی در این همایش هستند .