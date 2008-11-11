افزایش کتابخانه ها تعداد معتادین مواد مخدر را می کاهد

محمود جعفر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بابل اظهار داشت: متاسفانه حضور خیرین کتابخانه ساز در بابل بسیار کمرنگ بوده و آنگونه که خیرین این شهر در امر مدرسه سازی و ساخت مسجد مشارکت می کنند در امر کتابخانه سازی حضور چشمگیری ندارند.

وی اظهار داشت: یکی از راههای کمک به کتابخانه های عمومی این شهر افزایش نیم درصدی بودجه شهرداری به دو درصد است.

جعفرزاده تصریح کرد: طبق مصوبه مجلس شهرداریهای کشور باید از کل درآمد شهرداری نیم درصد تا دو درصد از بودجه شهرداری را به کتاب و کتاب خوانی اختصاص داده و این بودجه را در اختیار انجمن کتابخانه شهرستان قرار دهند.

به گفته وی، در حال حاضر شهردار بابل تنها نیم درصد از بودجه شهرداری را در اختیار انجمن کتابخانه شهرستان قرار داده و این مبلغ پاسخگوی نیازهای کتابخانه های عمومی بابل نیست.

وی خاطر نشان کرد: شهرستان بابل دارای 4 کتابخانه عمومی میباشد که در شهرهای بابل ، امیرکلا،و بند پی فعال است.