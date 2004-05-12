حسين فركي: مي توانستيم كره را شكست دهيم

به گزارش خبرنگار اعزامي" مهر" حسين فركي سرمربي تيم اميد پس ازپايان ديدارتيم اميد كشورمان مقابل كره با بيان مطلب فوق افزود: با توجه به شرايط جوي موجود در كره من اعتقاد دارم تيم ما شايسته پيروزي دراين مسابقه بود وبايد اين بازي را مي برد ومتاسفانه براثريك اشتباه كره توانست گل برتري خود را به ثمربرساند وگرنه غيرازاين گل حرفي براي گفتن نداشت وكسب اين نتيجه چيزي ازشايستگي هاي بازيكنان ما كم نمي كند.

فركي ادامه داد: ما تيم برترميدان بوديم وفرصتهاي زيادي را ازدست داديم كه مي توان گفت بدشانسي مانع از پيروزي ما شد و گرنه دراين مسابقه حرفي براي گفتن نداشت ومي شد شكست بازي رفت را جبران كرد.

وي در خصوص عملكرد ملي پوشان اميد اظهارداشت: اين مسابقات براي بازيكنان ما تجربه اي شد تا بتوانند در تيم ملي بزرگسالان نيزازآن استفاده نمايند. كره امروز نتوانست درمقابل توان بازيكنان ما حرفي براي گفتن داشته باشد و شايد اگر مصدوميت نويد كيا نبود قطعا درادامه مي توتانستيم نتيجه بهتري را كسب نماييم. كره اي ها بعد ازاين مصدوميت اندكي برحملات خود افزودند ودرنهايت همين مساله براي ما مشكل سازشد. ضمن اينكه من ازمردان دفاعي تيم ملي رضايت دارم ومعتقدم آنها از عهده وظايف خود به خوبي برآمدند وبه حق تيم ما تيم برتر ميدان بود.

دراينجالازم است: از تمام بازيكنان تيم ملي تشكر كنم كه واقعا دراين مسابقه ازجان مايه گذاشتند وبا انگيزه بالا دستورات كادرفني را اجرا كردند. بازيكنان تيم اميد بخاطرمردم ازهيچ تلاشي براي پيروزي دراين مسابقه فروگذارنكردند واين شكست چيزي از ارزشهاي آنها كم نخواهد كرد. بهرحال درفوتبال قانوني وجود دارد كه اگرگل نزني گل خواهي خورد كه نمي شود ازاين قانون و طبيعت فوتبال بي تفاوت گذشت.

فركي درمورد تفاوت ساختاري وفني فوتبال ما با كره و نقش آن درموفقيتهاي اين تيم تصريح كرد: ازنظرامكانات ومسايل اينچنيني ما قابل مقايسه با كره وژاپن نيستيم، اما من اعتقاد دارم ازنظر فني بازيكنان ايراني داراي پتانسيل هاي بالايي هستند كه كه از تمام كشورهاي آسيايي برتر وبالاتر است. ما بايد اين استعدادها را حفظ نموده و پرورش دهيم وامكانات لازم را دراختيار آنها قرار دهيم تا تنها فكروذكر آنها فوتبال باشد. هنگامي كه به اين شرايط دست پيدا كرديم آنگاه مي توان انتظار داشت كه بالاتر از كره و ژاپن قراربگيريم. بدون اغراق بايد بگويم اگربرنامه ريزي بهتر وجامع تري داشتيم حقمان بود كه بعنوان تيم اول راهي المپيك شويم.

وي در مورد آينده اين تيم تاكيد كرد: تعدادي از بازيكنان اين تيم درحال حاضرعضو تيم ملي بزرگسالان هستند وبايد ازدوم خرداد دراردوهاي اين تيم حاضر باشند كه به نظر من اين حق آنها است وشايستگي اين حضوررا دارند. من اميدوارم ازاين پس برنامه هاي تيم ملي را دراولويت قرار دهيم وبتوانيم ازوجود اين عزيزان استفاده نماييم. شخصا اعتقاد دارم بتوانيم اين تيم را درهمين سطح حفظ كنيم وازامروز با نگاهي به آينده وبازيهاي آسيايي 2006 قطرازوجود اين بازيكنان استفاده نماييم. طبيعي است كه شايد درآن زمان برخي ازاين بازيكنان درتيم اميد حضورنداشته باشند، اما فوتبال ما سرشارازاين استعدادها است ومي توان به آينده اميدوار بود.

فركي درپايان گفت: ازمردم عزيزمان بخاطراين شكست عذرخواهي مي كنم، اما آنها بدانند كه بازيكنان باجانفشاني وتلاش زياد كوشيدند تا با دست پرازميدان خارج شوند ونتيجه بازي رفت را تلافي نمايند، اما بخت با ما يارنبود ومن اميدوارم با اجراي كارهاي اصولي وزيربنايي بتوانبم فوتبال ايران را به جايگاه واقعي خود برسانيم.

گفتني است: سرمربي تيم كره به دليل حضوردرجشن قهرماني اين تيم دركنفرانس خبري حاضرنشد.