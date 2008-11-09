دومین یادواره شهدای شرکت نفت و گاز آغاجاری برگزاری می شود

احمد علی نقی پور در گفتگو با خبرنگارمهر در اهواز اظهار داشت: به منظور گرامیداشت یاد و خاطره 65 شهید دوران هشت سال دفاع مقدس این شرکت دومین یادواره شهدای شرکت نفت و گاز آغاجاری روز 17 آذرماه با حضور جمعی از مقامات کشوری و لشکری در این شرکت برگزاری می شود.

وی اضافه کرد: اولین یادواره شهدای این شرکت سال 1382 برگزار شد ولی برای دومبن دوره، اجرای برنامه های فراوانی را پیش بینی کرده ایم که امیدواریم بتوانیم با اجرای آنها گوشه ای از مجاهدت این شهیدان را به سایر همکاران به خصوص نسل جوان منتقل کنیم.

علی نقی پور در مورد برنامه های پیش بینی شده برای اجرا در دومین یادواره شهدای شرکت نفت و گاز آغاجاری گفت: نصب یادمان شهدای این شرکت در یکی از میدان های اصلی شهر امیدیه، تعویض تابلوهای این شهیدان در سطح شهر که هم اینک فرسوده هستند، برگزاری مسابقات فرهنگی هنری و برپایی نمایشگاه کتاب از جمله برنامه های ما برای این یادواره است.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید آذری شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری عنوان کرد: برای جمع آوری اطلاعات و خاطرات این شهدا دیدارهایی با خانواده های آنان انجام داده ایم و اطلاعات ناگفته خوبی از خانواده های شهدا به دست آورده ایم که در یادواره به اطلاع سایر همکاران و همشهریان خواهد رسید.