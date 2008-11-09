دفتر اطلاع رسانی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد افتتاح می شود

ابوالقاسم سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این دفتر با هدف تقویت صنعت گردشگری کشور و بر اساس مصوبه هیات محترم دولت مبنی بر ایجاد چنین دفاتر راهنمایی گردشگران خارجی در مبادی ورودی شهرهای بزرگ ایجاد شده است.

وی گفت: محل این دفتر را مدیریت فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در اختیار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان قرار داده و تجهیز آن نیز توسط این سازمان صورت گرفته است.

سراجی افزود: در این دفتر، گردشگران خارجی از طریق اطلاعات مکتوب به زمان انگلیسی و عربی، ضمن آشنایی با موقعیت جغرافیایی این استان، از اماکن زیارتی، اقامتی و تفریحی خراسان رضوی آشنا می شوند.

وی در ادامه در خصوص اهمیت برگزاری این همایش نیز گفت: برگزاری این همایش فرصت مغتنمی برای معرفی توانمندیهای دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی هوایی کشور است.

سراجی افزود: از مسئولان برگزار کننده همایش انتظار می رود علاوه بر تعریف مجدد و علمی از مفهوم کیفت هتلها، نسبت به ساماندهی نحوه ارایه خدمات آنها تلاش جدی بنمایند.

وی گفت: متاسفانه در شرایط کنونی، نوع خدمات ارایه شده توسط بعضی از هتلها، هیچ سنخیتی با ستاره تعیین شده برای آنها ندارد.