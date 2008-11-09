مترو تهران برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی مجوز قانونی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محسن هاشمی در جریان بازدید دادستان کل کشور و هیئت همراه از خطوط در حال احداث مترو در مورد مشکلات پیش آمده برای استفاده شرکت مترو از صندوق ذخیره ارزی اظهارداشت: مترو تهران بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی برای بیش از 5/3 میلیارد دلار فاینانس باقیمانده از دولت هشتم و نهم مجوز دارد و اخیرا نیز مجوز استفاده از حساب ذخیره ارزی را از مجلس و شورای اقتصاد دریافت کرده اما متاسفانه برخی ناهماهنگیها و بی اطلاعیها زمینه های تاخیر در برداشت از حساب را فراهم می کند.

وی افزود: علت استفاده از مترو از فاینانس در سالهای گذشته درآمد پایین کشور از محل فروش نفت بود که خوشبختانه افزایش قیمت نفت تا 130 دلار در سال جاری و نیز درآمد مناسب در سال گذشته که تا متوسط درآمد نفتی 112 دلار هم رسیده است درآمد مناسبی را برای کشور ایجاد کرده و در چنین شرایطی یکی از اولویتهای اصلی برداشت از حساب ذخیره ارزی متروی تهران خواهد بود که موجب صرفه جویی فراوانی در مصرف سوخت است. در چنین شرایطی شهرداری تهران با رایزنی مکرر با مجلس شورای اسلامی موافقت مجلس را برای برداشت از حساب ذخیره ارزی گرفت و این موضوع در مجلس به تصویب رسید.

هاشمی افزود: سقف برداشت برای شهرداریها 10 میلیارد بوده است اما مترو تهران معادل 5/1 میلیارد دلار که سهم فاینانس در دولت نهم است را در اردیبهشت سال جاری برای خطوط 3،6 و 7 در خواست کرد و مورد موافقت وزارت کشور به عنوان بالاترین مقام قرار گرفت و هم اکنون خواهان حمایت ستاد توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت از مترو تهران برای صرفه جویی سوخت هستیم نه اینکه خود مانعی برای توسعه مترو تهران شود زیرا که مجلس اخیرا در قانون حمایت از حمل ونقل عمومی تصویب کرده است که 30 درصد حمل ونقل عمومی تهران باید از طریق خطوط ریلی باشد.

آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و هیئت همراه پیرو جلسه ای مربوط به رسیدگی به وضعیت ترافیک و آلودگی هوای شهر تهران از مسیرهای در حال ساخت و بهره برداری شده، کارگاهها، تونلها و ایستگاههای خطوط 4 و 1 و توسعه شمالی مترو تهران بازدید کردند.