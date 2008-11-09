تقدیر از مقالات و پوسترهای برگزیده نخستین کنگره بین المللی آموزش پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم پایانی این کنگره بین المللی از میهمانان خارجی شرکت کننده و دست اندرکاران فدراسیون جهانی آموزش پزشکی تقدیر شد.

دراین مراسم که در مرکز همایشهای بین المللی جزیره کیش برگزار شد از پروفسور هاوکیز، ژانت گرنت، تکیان، زبیر امین، کریستین سن و سایر شرکت کنندگان با اهدای هدایایی تقدیر شد.

همچنین در این مراسم از 5 نفر از ارائه کنندگان مقالات برتر تقدیر به عمل آمد. 388 مقاله از مجموع 555 مقاله در این کنگره ارائه شده بود که از این تعداد 199 مقاله به صورت پوستر، 93 مقاله به شکل طرح و ایده، 87 مقاله سخنرانی کوتاه و 9 گزارش جامع ارائه شده بود.

دکتر سید اسماعیل مناقب از دانشگاه علوم پزشکی جهرم، مصطفی داستانی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر محمد شریعتی از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، مجتبی خواجه آزاد از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و لیلا پاداش از دانشگاه علوم پزشکی گلستان نفرات برتر در بخش مقالات بودند که تندیسهای یاد بود و لوح تقدیر خود را از دکتر علیرضا مرندی وزیر اسبق بهداشت و دکتر بهرام عین اللهی معاون آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دریافت کردند.

همچنین دربخش پوستر با اعلام معیارهایی با عناوین پژوهشهای اصیل، پیاده سازی استاندارد، ارتباط نزدیک با موضوع، نوآوری و افزایش دانش و آگاهی 5 پوستر به عنوان برگزیده انتخاب شد.

آرش پولادی از دانشگاه علوم پزشکی کردستان، زهرا موسوی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مهستی علیزاده از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، محمد رضا ناظر از دانشگاه علوم پزشکی لرستان، شهناز تفنگچی ها از دانشگاه علوم پزشکی ارتش نفرات برتر در بخش پوستر بودند.