1000 مورد سد معبر از معابر شمال تهران جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروهای خدمات شهری و سد معبر مستقر در نواحی اقدام به بازدیدهای مستمر از معابر و رسیدگی به درخواستها و انتقادات شهروندان در سامانه 137 کردند که در این راستا در هفت ماهه اول سال جاری بیش از یکهزار سد معبر در خیابانهای اصلی و فرعی منطقه جمع آوری شدند.

بر اساس همین گزارش، سد معبرهای صنفی، ساختمانی، دستفروشی و بساط گستر، وانتهای حمل میوه و سبزیجات، چرخیهای ثابت و سیار و همچنین متکدیان و شبکه متکدیان در این اقدام از سطح نواحی دهگانه منطقه جمع آوری شد.

جمع آوری 301 مورد سد معبر صنفی، اخطار به 448 مورد سد معبر ساختمانی، جمع آوری 156 مورد دستفروش و بساط گستر، 77 وانتی و چرخی ثابت و سیار و 105 متکدی و شبکه متکدی از اقداماتی است که در این مدت انجام شده است.

مواد غذایی، البسه و... که از دستفروشان گرفته شده به بهزیستیهای سطح منطقه ارسال می شود.