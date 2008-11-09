به گزارش خبرگزاری مهر، این دومین نشست از سلسله سخنرانیهایی است که از سوی دفتر فناوریهای نوین پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به صورت موضوعی برگزار می‌شود.

بابک امین پور با اشاره به رشد چشمگیر کاربرد روشهای ژئوفیزیک اکتشافی در کاوشهای باستان‌شناسی، پیدایش شاخه‌ای با عنوان باستان ژئو فیزیک در جهان را دستاورهای استفاده از این روش اعلام کرد.

به گفته وی در استفاده از این شیوه قبل از شروع به حفاری، محل و پراکندگی آثار به جا مانده مدفون تعیین و با استفاده از آنومالیهای ژئوفیزیکی و تهیه نقشه‌ای از سایت مورد نظر مرحله کاوش با دید بازتری آغاز می‌شود.

امین پور پیمایش محوطه‌های وسیع و محدود شدن محوطه مورد نظر و انجام سریع کاوشهای باستان شناختی، کاربرد مؤثر در کاوشهای نجات بخشی، صرفه جویی در زمان و هزینه‌های کاوش را از مزایای استفاده این روش برشمرد.

به عبارتی جهت دادن به حفاری، تعیین حدود آن و دستیابی به آثار مدفون بدون آسیب پذیری احتمالی و انجام رساندن حفاری در کوتاهترین زمان ممکن از تواناییهای کاربرد این روش‌ها به شمار می‌رود.

وی محوطه‌های تاریخی همچون تخت جمشید، دیوار گرگان، محوطه تنگه بلاغی 64 و 131 را از جمله مکان‌های تاریخی خواند که روشهای مختلف باستان ژئو فیزیکی در آن کاربرد مؤثر داشته است.