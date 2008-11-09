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۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۳۰

در آینده نزدیک؛

نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود

نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل از افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل با حضور رئیس جمهور در اوایل آذرماه سال جاری خبر داد.

علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر عنوان کرد: این سفر یک روزه در راستای افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل و چند پروژه دیگر انجام می گیرد.

استاندار اردبیل ابراز داشت: به احتمال قوی این سفر در اوایل آذرماه‌ جاری و همزمان با سالگرد سفر دوم هئیت دولت به استان اردبیل و با همراهی مسئولان عالی‌رتبه و وزرای کشور صورت می پذیرد.

وی در ادامه همچنین از سفر اعضای کمیسیون عمرانی مجلس به اردبیل خبر داد و تصریح کرد: اعضای کمیسیون عمرانی مجلس در این سفر با بازدید از پروژه های ملی و استانی در دست اجرا ردیف اعتباری لازم را در بودجه سال آینده در نظر خواهند گرفت.

نیکزاد اظهار داشت: راه‌آهن اردبیل، سد گیوی، دانشگاه صنعتی و راه اردبیل – میانه را از جمله پروژه‌های هستند که روند اجرایی آنها مورد بازدید کمیسیون عمرانی مجلس قرار گرفته و ردیف اعتباری دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه استان اردبیل رتبه اول کشوری را در زمینه تحقق مصوبات سفرهای استانی هئیت دولت کسب کرده است، افزود: تاکنون 72 درصدی مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان اجرایی شده است.

استاندار اردبیل یاد آور شد: با اجرایی شدن این مصوبات زمینه های رشد و توسعه بیش از پیش استان فراهم شده و این روند در جهت محرومیت زدایی از مناطق محروم استان در روزهای آینده نیز پیگیری می شود.

کد مطلب 779946

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