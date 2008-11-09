نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود

علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر عنوان کرد: این سفر یک روزه در راستای افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل و چند پروژه دیگر انجام می گیرد.

استاندار اردبیل ابراز داشت: به احتمال قوی این سفر در اوایل آذرماه‌ جاری و همزمان با سالگرد سفر دوم هئیت دولت به استان اردبیل و با همراهی مسئولان عالی‌رتبه و وزرای کشور صورت می پذیرد.

وی در ادامه همچنین از سفر اعضای کمیسیون عمرانی مجلس به اردبیل خبر داد و تصریح کرد: اعضای کمیسیون عمرانی مجلس در این سفر با بازدید از پروژه های ملی و استانی در دست اجرا ردیف اعتباری لازم را در بودجه سال آینده در نظر خواهند گرفت.

نیکزاد اظهار داشت: راه‌آهن اردبیل، سد گیوی، دانشگاه صنعتی و راه اردبیل – میانه را از جمله پروژه‌های هستند که روند اجرایی آنها مورد بازدید کمیسیون عمرانی مجلس قرار گرفته و ردیف اعتباری دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه استان اردبیل رتبه اول کشوری را در زمینه تحقق مصوبات سفرهای استانی هئیت دولت کسب کرده است، افزود: تاکنون 72 درصدی مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان اجرایی شده است.

استاندار اردبیل یاد آور شد: با اجرایی شدن این مصوبات زمینه های رشد و توسعه بیش از پیش استان فراهم شده و این روند در جهت محرومیت زدایی از مناطق محروم استان در روزهای آینده نیز پیگیری می شود.

