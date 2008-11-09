نماینده ارومیه از پاسخ وزیر نفت قانع نشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سئوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه از غلامحسین نوذری وزیر نفت در دستور کار مجلس قرار داشت.

قاضی پور درباره محور سئوال خود اظهار داشت: 500 میلیارد ریال باید برای احداث جاده های مرزی، استحکام و انسداد مرزها در اختیار وزارت کشور قرار می گرفت و این اعتبار به صورت هزینه ای و تملک دارایی قابل هزینه است و با وجود نامه نگاری تا کنون این مبلغ به حساب وزارت کشور واریز نشده است.

نماینده ارومیه تاکید کرد: مقرر شده بود از محل بند هـ ، تبصره 13 اعتباری به استانداریها در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی واگذاری شود و طبق تبصره این ماده مقرر شده بود مبلغ 500 میلیارد ریال در زمینه کنترل و انسداد مرزها هزینه شود.

قاضی خاطرنشان کرد: حدود 275 میلیارد ریال اعتبار برای احداث راه های مرزی به استانداری استانهای مرزی واگذار شد و بخش عظیمی از پروژه ها در شهرهای ارومیه و اشنویه آغاز شد اما به درخواست دیوان محاسبات اعتبار مربوطه در تاریخ 86/4/31 به خزانه برگشت داده شد.

در ادامه غلامحسین نوذری وزیر نفت برای پاسخ به پشت تریبون رفت و اظهار داشت: بر اساس بند هـ، تبصره 13 قانون بودجه سال 85 به دولت اجازه داده شد حداکثر تا 60 درصد منابع حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت استانهای کشور را به سقف اعتبارات همان استان اضافه کند تا بر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه های کشور و نفت به تصویب هیئت وزیران می رسد و این مبلغ در حمل و نقل عمومی شهری، توسعه و تکمیل زیر ساختهای حمل و نقل عمومی اشتغال عمران کنترل و انسداد مرزها در مورد استانهای مرزی هزینه شود.

وزیر نفت خاطرنشان کرد: هیچ صرفه جویی در این زمینه انجام نشده است، اما بر اساس تکلیفی که مجلس به عهده دولت گذاشت مبلغ 50 میلیارد تومان در تاریخ 28/12/85 طی 2 فقره چک که اولی به مبلغ 20 میلیارد تومان و دومی به مبلغ 291 میلیارد ریال به حساب وزارت کشور پرداخت شده است و پس از آن وزارت کشور این پول را بین 11 استان مرزی توزیع کرد.

نوذری اضافه کرد : نمایندگان باید بپذیرند که برای یک مصوبه سال 85 وزارت نفت نباید 2 بار این مبلغ را بپردازد.

در ادامه نادر قاضی پور در خصوص پاسخهای وزیر نفت گفت : آقای وزیر می گویند صرفه جویی صورت نگرفته در حالی که استانداران و فرمانداران همه می گویند که صرفه جویی صورت گرفته است و علاوه بر این وی می گویند پول موجود است پس چرا این پول پرداخت نمی شود.

وی اضافه کرد: با توجه به پیگیریهای ما برای گرفتن بودجه از وزارت نفت مشخص شده که این وزارتخانه از پرداخت اعتبار موجود به وزارت کشور خودداری کرده است.

علی لاریجانی در خصوص این سئوال نظر سئوال کننده درباره پاسخ وزیر نفت را جویا شد و به دلیل قانع نشدن قاضی پور سئوال برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.