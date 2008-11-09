سمینار افقهای جدید در پرتو درمانی در شیراز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ظهر امروز در مراسم افتتاحیه این سمینار بیان کرد: هرچقدر که کشورها به سوی صنعتی شدن پیش روند میزان بروز سرطان نیز در آن کشورها به مراتب افزایش خواهد یافت.

محمد هادی ایمانیه با اشاره به مرگ سالیانه 30هزار نفر در ایران در پی ابتلا به سرطان، افزود: در این خصوص جا دارد که سرمایه گذاریهای بیشتری برای درمان، کنترل و پیشگیری از این بیماری در سطح دنیا به صورت هماهنگ صورت گیرد.

وی گفت: در کشور ما در حال حاضر متوسط عمر هر نفر به 74سال رسیده و این افزایش متوسط عمر ایجاب می کند که سرمایه گذاری های خود را در بحث پیشگیری و درمان بیشتر کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از اطلاع رسانی به عنوان یکی از راه کارها و لوازم شناخت سرطان در حوزه پیشگیری یاد کرد و افزود: در این حوزه دانشگاه علوم پزشکی شیراز سرمایه گذاری خوبی در بخش اطلاع رسانی انجام داده و در این خصوص مراکز مختلف تحقیقاتی حوزه سرطان فعالیتهای مناسبی را طی مدت اخیر داشته اند.

در ادامه همایش متخصصان حاضر در جلسه سخنرانی تخصصی خود را پیرامون افقهای جدید در پرتو درمانی هزاره سوم با تاکید بر روشهای رادیوتراپی هدفمند آغاز کردند. در همایش مذکور پروفسور آلن رئیس انجمن بین المللی فیزیک پزشکی از دانشگاه نیو سات ولز استرالیا به عنوان سخنران ویژه حضور یافته و سخنرانی می کند.

ایجاد دوره های تحصیلی تکمیلی مشترک با دانشگاه نیوسات ولز استرالیا یکی از اهدافی بوده که در جریان این همایش دو روزه پیگیری می شود.