به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد بولتن، رهبران دینی مسلمان و مقامات دولتی طی دو روزه در شهر سیمونول، جزیره تاوی تاوی به مناسبت گذشت بیش از 6 قرن از ساخت این مسجد گردهم میآیند.
این مسجد که به مسجد شیخ کریم المخدوم شهرت دارد حدود 658 سال پیش ساخته شد.
حدود 12 میلیون از جمعیت 90 میلیونی فیلیپین را مسلمانان تشکیل دادهاند. اسلام در قرن سیزدهم درست 200 سال پیش از مسیحیت وارد فیلیپین شد.
این گردهمایی دو روزه که از پنجشنبه 23 آبان آغاز میشود با محورمعنویت و ادغام فرهنگی مردم مینداناو صورت میگیرد.
اقامه نماز جمعه در این مسجد از سوی مسلمانان منطقه به نشانه وحدت مردم این منطقه صورت گرفته و بر این واقعیت تأکید میکند که اسلام دین صلح است.
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