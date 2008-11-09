پنج طرح اختراعی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد بافق به ثبت رسید

غلامعلی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: طرحهای اختراعی ثبت شده شامل ربات دوزیست چند منظوره تحقیقاتی، اکتشافی و نظامی، کمپرسور دستی با راندمان بالا، مکمل لوله زین دوچرخه جهت تبدیل شدن به تلمبه، تخته سیاه و سفید چرخان با قابلیت پاک کردن آسان و طراحی و ساخت ربات با چرخ کروی است.

وی افزود: این ابداعات و اختراعات به ترتیب توسط علی محمدی دانشجوی مکانیک جامدات، محمدباقر حجتی فرد و محسن ثریا دانشجویان رشته مکانیک جامدات، محمدباقر حجتی فرد دانشجوی رشته مکانیک جامدات، کامران رضوی مدیر گروه مکانیک دانشگاه با همکاری سعید سلطانی، حسین ملاآقا تبار و آزاده ترابزاده، عضو هیئت علمی رشته حسابداری تفت خلق شده است.

رستمی خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد یاد شده، برای هشت عنوان دیگر نیز اقدامات لازم جهت تعیین وقت دفاعیه و ثبت آنها به نام دانشجویان و دانشگاه صورت گرفته که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری تعداد اختراعات ثبت شده به 20 طرح برسد.