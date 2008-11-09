به محصولی رای اعتماد می دهم/ ساده زیستی با پولداری مغایرت ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، روح الله حسینیان نماینده تهران در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که آیا ثروتمند بودن محصولی وزیر کشور با ساده زیستی احمدی نژاد مغایرت ندارد، گفت: ساده زیستی با پولداری مغایرت ندارد.

وی درپاسخ به این سئوال که آیا درست است که محصولی با این ثروت وزیرکشور باشد،گفت: بگذارید یک وزیر پولدارهم در کشور باشد. حسینیان همچنین افزود: ممکن است فردی پولدار باشد اما ساده زیست هم باشد واز پولش درمسیر انقلاب، اسلام و مردم استفاده کند.

وی تصریح کرد: اصولگرایان باید یک نفر پولدار داشته باشند تا از آنها حمایت کند تا رای بیاورند.

حسینیان در پاسخ به این سئوال که آیا محصولی در کمیسیون اصل 90 پرونده دارد، خاطر نشان کرد: تا آنجا که اطلاع دارم گزارش هایی تهیه شده بود که وی برای یکی از ارگانها خانه سازمانی ساخته و این گزارشی بسیار مثبت از خدمات وی است که باید جزء سابقه مثبت وی در مجلس قرائت شود.