فاز اول نمایشگاه دائمی و فصلی پیام کلنگ زنی می شود

رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر اظهار داشت: کلنگ زنی فاز اول این مجتمع نمایشگاهی در راستای اهداف وزارت بازرگانی در زمینه ایجاد نمایشگاه صورت می گیرد.

محمدعلی محبی با اشاره به کاهش بار ترافیکی نمایشگاه های تهران به عنوان یکی از مهمترین دلایل ایجاد نمایشگاه پیام در غرب استان تهران ادامه داد: در مراسم کلنگ زنی یادشده، دکتر محمود صلاحی، مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و نیز جمعی از مسئولین کشوری و لشکری حضور خواهد داشت.

وی افزود: پروژه مجتمع نمایشگاه های دائمی و فصلی پیام در شش فاز طراحی شده و اعتبار مربوط به آن بالغ بر 217 میلیون دلار است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بسیاری از برنامه های نمایشگاهی مربوط به کرج در نمایشگاههای تهران برگزار می شود که به همبن دلیل با پریایی نمایشگاه های دائمی و فصلی منطقه ویژه اقتصادی پیام، انتظار می رود از بخش قابل توجهی از بار ترافیکی نمایشگاه های استان تهران کاسته شود.

منطقه ویژه اقتصادی پیام در جاده مهرشهر - ماهدشت کرج قرار دارد.