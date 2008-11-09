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۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۰۳

کمیته چهارجانبه خواستار توقف توسعه شهرکهای صهیونیستی شد

کمیته چهارجانبه خواستار توقف توسعه شهرکهای صهیونیستی شد

کمیته چهارجانبه روند صلح خاورمیانه امروز در پایان نشست خود در شرم الشیخ مصر در بیانیه ای خواستار توقف توسعه شهرکهای صهیونیستی در سرزمینهای فلسطینی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کمیته چهارجانبه در این بیانیه همچنین خواستار تداوم روند صلح فلسطینی - اسرائیلی در چارچوب روند آناپولیس شد.

این بیانیه همچنین از پیشرفت اساسی حاصله در روند سازش فلسطینی- اسرائیلی استقبال شده است.

در این نشست، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، وزیر خارجه آمریکا و  دبیرکل سازمان ملل متحد نیز حضور داشتند.

بان کی مون در پایان این نشست در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: زیپی لیونی و ابومازن در این نشست بر پایبندی شان به حل تمامی مسال اساسی و مورد مناقشه صلح تاکید کردند.

کمیته چهارجانبه شامل آمریکا، روسیه، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا می شود.

کد مطلب 779987

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