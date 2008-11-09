کمیته چهارجانبه خواستار توقف توسعه شهرکهای صهیونیستی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کمیته چهارجانبه در این بیانیه همچنین خواستار تداوم روند صلح فلسطینی - اسرائیلی در چارچوب روند آناپولیس شد.

این بیانیه همچنین از پیشرفت اساسی حاصله در روند سازش فلسطینی- اسرائیلی استقبال شده است.

در این نشست، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، وزیر خارجه آمریکا و دبیرکل سازمان ملل متحد نیز حضور داشتند.

بان کی مون در پایان این نشست در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: زیپی لیونی و ابومازن در این نشست بر پایبندی شان به حل تمامی مسال اساسی و مورد مناقشه صلح تاکید کردند.

کمیته چهارجانبه شامل آمریکا، روسیه، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا می شود.