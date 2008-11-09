کمیته چهارجانبه خواستار توقف توسعه شهرکهای صهیونیستی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کمیته چهارجانبه در این بیانیه همچنین خواستار تداوم روند صلح فلسطینی - اسرائیلی در چارچوب روند آناپولیس شد.
این بیانیه همچنین از پیشرفت اساسی حاصله در روند سازش فلسطینی- اسرائیلی استقبال شده است.
در این نشست، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، وزیر خارجه آمریکا و دبیرکل سازمان ملل متحد نیز حضور داشتند.
بان کی مون در پایان این نشست در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: زیپی لیونی و ابومازن در این نشست بر پایبندی شان به حل تمامی مسال اساسی و مورد مناقشه صلح تاکید کردند.
کمیته چهارجانبه شامل آمریکا، روسیه، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا می شود.
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