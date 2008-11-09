به گزارش خبرنگار مهر، کمدی فانتزی 100 دقیقهای "قلب اجارهای" را جیمز دی. پاریوت سال 1990 کارگردانی کرد. هاسکینز در آن نقش گروهبان جک مونی پلیس نژادپرست و بدرفتار را بازی میکند و واشینگتن به نقش ناپلئون استون وکیل زبر و زرنگ ظاهر میشود که مونی از او متنفر است.
استون در یک درگیری کشته و همزمان مونی دچار حمله قلبی میشود. وقتی به هوش میآید متوجه میشود قلب استون را به او پیوند زدهاند و روح وکیل مرده همه جا همراه اوست. کلو وب، راجر ای. مازلی و ری بیکر دیگر بازیگران این فیلم آمریکایی هستند که در آمریکا چهار میلیون دلار فروخت.
فیلم سینمایی "کلاه قرمزی و پسرخاله" به کارگردانی ایرج طهماسب 20 آبان ساعت 17:30 از شبکه دو روی آنتن میرود. این فیلم سال 1373 ساخته شده و از فیلمهای شاخص و پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای کودک و نوجوان محسوب میشود که در آن سال رکورد فروش فیلمها را شکسته بود.
فیلمنامه را طهماسب، همایون اسعدیان و حمید جبلی نوشتهاند و داستان درباره کلاهقرمزی است که بازیگوشیهایش باعث میشود از مدرسه اخراج شود. تلاش او برای به دست آوردن شغل بینتیجه میماند و با دیدن آقای مجری تصمیم میگیرد به تلویزیون برود. "کلاهقرمزی و پسرخاله" 92 دقیقه و محصول مشترک شرکت تصویر زندگی و محمدمهدی دادگو است.
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