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۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۰۳

"قلب اجاره‌ای" روی آنتن شبکه دو

"قلب اجاره‌ای" روی آنتن شبکه دو

فیلم سینمایی "قلب اجاره‌ای" با بازی دنزل واشینگتن و باب هاسکینز فردا 20 آبان ساعت 20:50 از شبکه دو پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کمدی فانتزی 100 دقیقه‌ای "قلب اجاره‌ای" را جیمز دی. پاریوت سال 1990 کارگردانی کرد. هاسکینز در آن نقش گروهبان جک مونی پلیس نژادپرست و بدرفتار را بازی می‌کند و واشینگتن به نقش ناپلئون استون وکیل زبر و زرنگ ظاهر می‌شود که مونی از او متنفر است.

استون در یک درگیری کشته و همزمان مونی دچار حمله قلبی می‌شود. وقتی به هوش می‌آید متوجه می‌شود قلب استون را به او پیوند زده‌اند و روح وکیل مرده همه جا همراه اوست. کلو وب، راجر ای. مازلی و ری بیکر دیگر بازیگران این فیلم آمریکایی هستند که در آمریکا چهار میلیون دلار فروخت.

فیلم سینمایی "کلاه قرمزی و پسرخاله" به کارگردانی ایرج طهماسب 20 آبان ساعت 17:30 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. این فیلم سال 1373 ساخته شده و از فیلم‌های شاخص و پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای کودک و نوجوان محسوب می‌شود که در آن سال رکورد فروش فیلم‌ها را شکسته بود.

فیلمنامه را طهماسب، همایون اسعدیان و حمید جبلی نوشته‌اند و داستان درباره کلاه‌قرمزی است که بازیگوشی‌هایش باعث می‌شود از مدرسه اخراج شود. تلاش او برای به دست آوردن شغل بی‌نتیجه می‌ماند و با دیدن آقای مجری تصمیم می‌گیرد به تلویزیون برود. "کلاه‌قرمزی و پسرخاله" 92 دقیقه و محصول مشترک شرکت تصویر زندگی و محمدمهدی دادگو است.

کد مطلب 779990

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