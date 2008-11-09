ایران در لیست 10 کشور برتر معدنی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع ومعادن، محمد مسعود سمیعی‌نژاد افزود: سهم بخش معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص داخلی کشور به بیش از 5 درصد ارتقا یافته و سهم این بخش در اشتغال صنعتی و معدنی کشور به حدود 30 درصد رسیده است.

وی گفت: این بخش رتبه اول در تخصیص سهمیه ارزی از حساب ذخیره ارزی صنایع معدنی و کانی غیرفلزی را داراست و نیز سهم صنایع معدنی در سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی کشور به حدود 30 درصد افزایش داشته است.

سمیعی‌نژاد یادآور شد: حدود 45 درصد از ارزش بازار بورس کشور به بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص دارد و موتور محرکه رشد شاخص بورس طی سالهای اخیر بوده و پیشرو در انقلاب اقتصادی اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

وی گفت: علاوه بر این، حدود 30 درصد از صادرات صنعتی و معدنی کشور به این بخش اختصاص دارد.

معاون امور معادن وزارت صنایع ومعادن با تشریح برنامه‌های آتی وزارتخانه برای آینده بخش معدن کشور گفت: رشد ارزش افزوده بخش معدن بر مبنای قیمت های ثابت سال 76 در سالهای 85 و 86 به ترتیب 4 / 13 و 7 / 17 درصد بوده که از رشد بخش صنعت بالاتر است.

سمیعی‌نژاد افزود: بخش معدن توانسته است اهداف برنامه چهارم توسعه را در سالهای 84 تا 86 به ترتیب 107، 110 و 116 درصد پوشش دهد .

وی تصریح کرد: هم اکنون 5 هزار و 19 معدن اعم از فعال، غیرفعال و درحال تجهیز در کشور وجود دارد و میزان استخراج از این معادن نیز در سال گذشته 5 / 217 میلیون تن بوده است.

سمیعی‌نژاد خاطرنشان کرد: هم اکنون 96 هزار و 429 نفر در معادن کشور مشغول به کارند و تعداد پروانه‌های معدنی صادره نیز 610 فقره بوده و حدود 17 هزار واحد صنایع معدنی نیز در کشور ایجاد شده است.

معاون امور معادن وزارت صنایع و معادن سیاستگذاری ، هدایت و نظارت کارآمد بخش معدن و صنایع معدنی، ارتقاء کمی و کیفی سرمایه‌گذاری در این بخش، تولید محصولات رقابت‌پذیر و گسترش مشارکت تشکلها و بخش خصوصی برای حضور فعال و کارآمد را از سیاست های کلان بخش معدن و صنایع معدنی کشور برشمرد.

سمیعی‌نژاد گفت: عدالت محوری و شفاف سازی در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، حمایت از اشتغالزایی مولد، حمایت از نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی و صنایع معدنی و ورود ماشین‌آلات جدید، کسب حداکثر ارزش افزوده از ذخائر معدنی و صیانت از نیروی انسانی و محیط زیست در فعالیت های معدنی و نیز فرهنگ سازی و ارتقای دیدگاه جامعه درخصوص این بخش از دیگر سیاستهای کلان بخش معدن و صنایع معدنی کشور است.