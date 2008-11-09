به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به مناسبت یکصدمین سالروز تولد کلود لوی استروس؛ انسان شناس فرانسوی، برگزار می‌شود، سارا شریعتی، بهار مختاریان، شهرام پرستش و ناصر فکوهی، سخنرانی می‌کنند.

«دربارۀ اسطوره شناسی لوی استروس»، «نگاهی به رویکرد لوی استروس به تاریخ»، «از اسطوره استروس تا رمان لوکاچ» و «کلود لوی استروس وارث فکری مارسل موس؟» مباحثی هستند که در این نشست به آن پرداخته می‌شود.

این نشست تخصصی با همکاری گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، انجمن جامعه شناسی ایران، گروه فرهنگی و گروه انسان شناسی فرهنگی فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این نشست می‌توانند ساعت 16 روز امروز یکشنبه، نوزدهم آبان ماه ، به مرکز هنرپژوهی نقش جهان مراجعه کنند.

مرکز هنرپژوهی نقش جهان در خیابان ولیعصر، ضلع جنوبی پارک ساعی، پلاک 1101 واقع است.

