فراکسیون اقلیت تا رفع ابهامات درباره محصولی اعلام نظر نخواهد کرد

داریوش قنبری که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: در جلسه امروز درباره وزیر پیشنهادی کشور بحث و تبادل نظر شد و با توجه به اینکه محصولی در دوره قبل به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس معرفی شد اما به طرز مبهمی رئیس جمهور از تصمیم خود منصرف شد، ابهاماتی برای ما وجود دارد که تا رفع این ابهامات فراکسیون اقلیت تصمیم خود را در رابطه با محصولی اعلام نخواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه فراکسیون اقلیت از برخی مراجع ذی صلاح از جمله وزارت اطلاعات و کمیسیون اصل 90 مجلس در رابطه با موارد مبهم پرونده محصولی استعلام خواهد کرد، خاطر نشان کرد: اطلاعات فراکسیون اقلیت در رابطه با محصولی باید تکمیل شود و سپس در رابطه با او تصمیم گیری به عمل آید.

قنبری در خاتمه با تاکید بر اینکه صادق محصولی می تواند برای رفع ابهام در جلسه فراکسیون حضور یابد، گفت: اگر فراکسیون اقلیت این نیاز را احساس کند قطعا از آقای محصولی دعوت خواهد شد تا برای توضیح درباره ابهامات در جلسه فراکسیون حضور یابد.