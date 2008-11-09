توقف 12 ساعته قطار حامل زباله های هسته ای آلمان در مرز فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رادیوی دولتی آلمان روز یکشنبه خبر داد که قطار آلمانی حامل 123 تن زباله هسته ای عازم منطقه ورزبرگ و سپس لونبرگ در شمال این کشور بود که در مرز فرانسه متوقف شد.

سه نفر از مبارزات محیط زیست آلمان بعدازظهر شنبه با بستن خود به خطوط ریل راه آهن از عبور قطار جلوگیری به عمل آوردند که پس از گذشت 12 ساعت پس از تلاش ماموران پلیس این سه نفر از ریل جدا شده و قطار به راه خود ادامه داد.

این درحالی است که در برخی از شهرهای آلمان و فرانسه هزاران نفر از مخالفان هسته ای دست به تظاهرات زدند.