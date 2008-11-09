  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۳۰

رهبرحزب لیبرال دموکرات انگلیس:

گفتگو با ایران درباره عراق و افغانستان مفید است

گفتگو با ایران درباره عراق و افغانستان مفید است

رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس تاکید کرد که کشورش برای پیدا کردن راه حلهای پایدار برای جنگهای عراق و افغانستان باید آماده گفتگو با ایران شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "نیک کلگ" در مقاله ای در روزنامه ایندیپندنت خواستار برگزاری یک کنفرانس صلح منطقه ای شد که در آن همه کشورهای منطقه از جمله ایران شرکت کنند و به دنبال یک راه حل جامع فراگیر باشند که این کنفرانس از سوی ضامن های خارجی از جمله آمریکا، روسیه و چین حمایت شود.

وی افزود: جامعه جهانی باید بپذیرد که نمی توان در جنگ افغانستان از طریق نظامی پیروز شد و تلاشهایی باید جهت تعامل با رهبران میانه روتر طالبان انجام شود و باید آنها را از عناصر متعصب افراطی جدا کرد.

کلگ تصریح کرد: انتخاب "باراک اوباما" به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا راه را برای عقب نشینی سریع نیروهای انگلیسی از عراق و شرکت در طرح "افزایش نیروها" در افغانستان هموار کرد.

وی افزود: تمایل رئیس جمهور منتخب آمریکا برای باز کردن باب گفتگو با دشمنان قدیمی می تواند یک تغییر جدید و قطعی باشد که امکان یک توافق صلح منطقه ای را فراهم آورده و به جامعه بین المللی اجازه می دهد تا تلاشهای خود را در افغانستان بار دیگر شکل دهد.

کلگ لندن را به عدم حمایت، رهبری و جهت دادن به نیروهای انگلیسی متهم کرد.

وی تاکید کرد که نیروهای انگلیسی باید از عراق عقب نشینی کنند و لندن نباید منتظر کاهش سطح نیروهای آمریکایی در عراق در سال 2010 باشد چرا که این امر امکان افزایش سطح نیروها در افغانستان را فراهم می کند.

کد مطلب 780022

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها