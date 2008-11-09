گفتگو با ایران درباره عراق و افغانستان مفید است

به گزارش خبرگزاری مهر، "نیک کلگ" در مقاله ای در روزنامه ایندیپندنت خواستار برگزاری یک کنفرانس صلح منطقه ای شد که در آن همه کشورهای منطقه از جمله ایران شرکت کنند و به دنبال یک راه حل جامع فراگیر باشند که این کنفرانس از سوی ضامن های خارجی از جمله آمریکا، روسیه و چین حمایت شود.

وی افزود: جامعه جهانی باید بپذیرد که نمی توان در جنگ افغانستان از طریق نظامی پیروز شد و تلاشهایی باید جهت تعامل با رهبران میانه روتر طالبان انجام شود و باید آنها را از عناصر متعصب افراطی جدا کرد.

کلگ تصریح کرد: انتخاب "باراک اوباما" به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا راه را برای عقب نشینی سریع نیروهای انگلیسی از عراق و شرکت در طرح "افزایش نیروها" در افغانستان هموار کرد.

وی افزود: تمایل رئیس جمهور منتخب آمریکا برای باز کردن باب گفتگو با دشمنان قدیمی می تواند یک تغییر جدید و قطعی باشد که امکان یک توافق صلح منطقه ای را فراهم آورده و به جامعه بین المللی اجازه می دهد تا تلاشهای خود را در افغانستان بار دیگر شکل دهد.

کلگ لندن را به عدم حمایت، رهبری و جهت دادن به نیروهای انگلیسی متهم کرد.

وی تاکید کرد که نیروهای انگلیسی باید از عراق عقب نشینی کنند و لندن نباید منتظر کاهش سطح نیروهای آمریکایی در عراق در سال 2010 باشد چرا که این امر امکان افزایش سطح نیروها در افغانستان را فراهم می کند.

