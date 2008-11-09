اخبار کوتاه از جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره اعلام کرد کمال فرهنگ، ساعد نیکذات، مریم فخیمی، امیرتوده روستا و هومن بهمنش داوران انجمن فیلم کوتاه تهران در جشنواره فیلم کوتاه تهران هستند.
جمعیت فیلمنامهنویسان و مستندسازان نیز با معرفی هیئتی فیلمهای جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران را داوری میکنند. این هیئت تشکیل شده از روحالله جعفری، محمدتقی فراهانی، حسین معماری، محمد صالحیان، محمدحسین سلطانی، سعیده نعمتی و سوسن صنیعی.
همزمان با برگزاری بیست و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران در برنامهای ویژه سینمای کوتاه ایران را مورد ارزیابی و بررسی قرار میدهد.
پیرو توافق این انجمن با روابط عمومی جشنواره مقرر شد انجمن در قالب نشستی ویژه با اساتید و هنرمندان در برنامهای با عنوان "بررسی چشمانداز سینمای کوتاه ایران" به ارزیابی و تحلیل این آثار بپردازد. همچنین نشستهایی دیگر در طول برگزاری جشنواره برپا میشود.
عناوین کارگاههای آموزشی بیست و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد. هوشنگ مرادیکرمانی با موضوع "سینمای اقتباسی"، مهین ضیا با موضوع "ایجاز در فیلم کوتاه و ایدهپردازی"، لاساد جموسی با موضوع "جلوههای ویژه در سینمای کوتاه"، دکتر محمدجواد ادبی با موضوع "چیستی و چرایی مکاتب نو پدید دینی و عرفانی با تکیه بر تحلیل فیلم (شوک)" کارگاه برگزار میکنند.
این کارگاه آموزشی همزمان با برگزاری جشنواره در محل مرکز فرهنگی هنی صبا برپا میشود. بیست و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران از 22 تا 27 آبان در تهران و استانهای گیلان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و همدان برگزار میشود.
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