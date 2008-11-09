به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت تولد هشتمین امام شیعیان حضرت امام رضا (ع) ویژهبرنامههایی متنوع برای مخاطبان کودک و نوجوان شبکه یک پخش خواهد شد.
"آستانه" یکی از این برنامههاست که عصر فردا 20 آبان از شبکه یک پخش میشود. این برنامه به تهیهکنندگی الهه کسمایی شامل آیتمهای متنوع نماهنگ و گزارش شعرخوانی با موضوع امام رضا(ع) خواهد بود.
عمو پورنگ نیز به همین مناسبت با یک ویژهبرنامه میزبان مخاطبان است. در این برنامه عموپورنگ و امیرمحمد در قالب آیتمهای جذاب و مهیج در مورد ویژگیهای شخصیتی امام رضا (ع) با مخاطبان کودک سخن میگویند.
این برنامه روز دوشنبه در قالب سیمای کودک و نوجوان از گروه اجتماعی شبکه یک پخش میشود.
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