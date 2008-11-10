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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۹:۵۲

دروس آیت الله مظاهری بر روی اینترنت قرار می گیرد

دروس آیت الله مظاهری بر روی اینترنت قرار می گیرد

همزمان با میلاد امام رضا (ع) دروس آیت الله مظاهری از امروز 20 آبان بر روی اینترنت قرار می گیرد.

مدیر عامل موسسه صدای بهار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی صورت گرفته با دفتر آیت الله مظاهری از امروز 20 آبان دروس خارج فقه از ابتدای طهارت و خارج اصول از ابتدای مبحث الفاظ در سایت www.eshia.ir قرار خواهد گرفت.

جواد جوادی افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، متن دروس خارج فقه و اصول به صورت روزانه در این سایت قرار گرفته و به مرور متن کامل دروس ارائه شده از ابتدای سال جدید تحصیلی حوزوی با قابلیت جستجو و پرینت و پخش زنده اینترنتی فراهم خواهد شد.

وی افزود: تاکنون در این سایت دروس خارج فقه و اصول آیات عظام سبحانی، مکارم شیرازی و بهجت به صورت پخش اینترنتی، ارائه متن کامل و فایل صوتی در اختیار علاقمندان قرار گرفته است، همچنین در استانها نیز دروس خارج فقه و اصول آیات عظام جزایری و مظاهری نیز ارائه شده است.

مدیر عامل موسسه صدای بهار گفت : امیدواریم با همکاری سایر دفاتر آیات عظام، دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه  قم و دیگر استانها امکان ارائه اینترنتی این دروس را در اختیار فرزانگان حوزوی قرار دهیم.

کد مطلب 780051

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