دروس آیت الله مظاهری بر روی اینترنت قرار می گیرد

مدیر عامل موسسه صدای بهار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی صورت گرفته با دفتر آیت الله مظاهری از امروز 20 آبان دروس خارج فقه از ابتدای طهارت و خارج اصول از ابتدای مبحث الفاظ در سایت www.eshia.ir قرار خواهد گرفت.

جواد جوادی افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، متن دروس خارج فقه و اصول به صورت روزانه در این سایت قرار گرفته و به مرور متن کامل دروس ارائه شده از ابتدای سال جدید تحصیلی حوزوی با قابلیت جستجو و پرینت و پخش زنده اینترنتی فراهم خواهد شد.

وی افزود: تاکنون در این سایت دروس خارج فقه و اصول آیات عظام سبحانی، مکارم شیرازی و بهجت به صورت پخش اینترنتی، ارائه متن کامل و فایل صوتی در اختیار علاقمندان قرار گرفته است، همچنین در استانها نیز دروس خارج فقه و اصول آیات عظام جزایری و مظاهری نیز ارائه شده است.

مدیر عامل موسسه صدای بهار گفت : امیدواریم با همکاری سایر دفاتر آیات عظام، دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دیگر استانها امکان ارائه اینترنتی این دروس را در اختیار فرزانگان حوزوی قرار دهیم.