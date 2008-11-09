مسئولان با بروز یک حادثه دیگر برای سرویس مدارس مورد برخورد قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، خانی ظهر امروز در جلسه علنی شورای شهر شیراز در نطق پیش از دستور خود افزود: طی چند هفته اخیر چهار تصادف سرویس مدرسه در شیراز داشتیم که رسانه ها نیز به سمع و نظر افکار عمومی رساندند اما ندیدیم هیچکدام از مسئولان نسبت به پیگیری امر اقدامی کرده باشند.

وی با اشاره به اینکه نمی توان امنیت فرزندانمان را در اختیار راننده و یا شخصی قرار داد که نمی خواهد قوانین را رعایت کند، افزود: براساس قوانین، یک راننده نمی تواند در بیش از دو شیفت سرویس مدرسه فعالیت کنند و ما نیز بدهکاری به تاکسیها نداریم که بخواهیم با ارائه چندین شیفت سرویس به آنها؛ جبران کرده و امنیتی فرزندانمان را به خطر بیندازیم.

این عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: مسئولان و متولیان بحث سرویس مدرسه باید از این پس نسبت به نظارت و کنترل سرویسهای مدارس دقت لازم را داشته باشند و پس از هربار برخورد با راننده متخلف، مراتب را به اطلاع شهروندان و افکار عمومی برسانند.

خانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اعضای شورای شهر و مجموعه شهرداری شیراز در طول سال بارها از پروژه های شهری بازدید می کنند و طبق روال همیشگی در موارد خاصی که نیاز به پیگیری مراتب بود همان موقع به مسئولین دستگاه های مربوطه تماس گرفته تا از جزئیات امر اطلاع حاصل کنند اما طی مدت اخیر مشاهده شده که هر بار که برای پیگیری یک مسئله با تلفنهای همراه مقامات تماس گرفته ایم خاموش بوده است.

وی ضمن انتقاد به این مسئله تاکید کرد: مقامات باید تلفن های خود را همیشه در دسترس قرار دهند و اگر از هفته آینده هنگام بازدید از پروژه ای تلفن مسئولی خاموش بود نام این شخص را در جلسه علنی شورا خواهیم برد.

این عضو شورای شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعیین نرخ سالیانه عوارض نیز بیان کرد: چندی پیش شورای شهر نرخ منطقه بندی عوارض شهرداری را اصلاح و تصویب کرد و از آن پس باید شهرداریهای مناطق مختلف این نرخ را رعایت می کردند اما طی مدت اخیر شاهد تغییراتی در نرخ های مصوب ما بوده ایم که این کار به صلاح شهر و مردم نیست.

در ادامه جلسه عضو دیگر شورای شهر شیراز ضمن اشاره به مشکلات پیش آمده در پی ایجاد ترافیک های سنگین در سطح شهر بیان کرد: به طور معمول در بحث تصادفات حق به عابر پیاده داده می شود و ما می خواهیم بدانیم که در بحث ترافیک نیز می توان چنین حقی را برای عابر پیاده قائل شد یا خودروها صاحب حق و حقوق هستند.

زین العابدین عرب تصریح کرد: در برخی از خیابانها به احداث پل عابر پیاده نیاز داریم اما اگر به خاطر مشکلات مالی نمی توان پل احداث کرد حداقل باید نسبت به نصب سرعت گیر، ایجاد خط کشیهای جلوی مدارس و... اقداماتی را صورت داد.

وی عنوان کرد: شاید عنوان شود بسیاری از این خیابانها مسیرهای تندرو خودرو بوده و نمی توان سرعت گیر نصب کرد در حالیکه خیابانهایی نظیر زرهی، سرداران، زرگری و... که اطراف منطقه را مدرسه، مسجد، خانه های مسکونی، مغازه و... فرار گرفته نمی توان مسیر بزرگراه و یا تندرو نامید.