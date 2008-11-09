آسمان تهران فردا نیمه ابری با بارش پراکنده همراه است

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار سامانه پرفشار سرد روی نیمه شمالی کشور است که همراهی این هوای سرد با هوای ناپایدار تزار میانی جو موجب ابری شدن، بارش باران و برف در سواحل جنوبی دریای خزر و با شدت کمتر در شمال غرب، دامنه های البرز و شمال شرق کشور می شود.

همچنین وزش باد شدید همراه با کاهش دما برای نیمه شمالی و بارش باران در نواحی مرکزی کشور پیش بینی می شود.

کمینه و بیشینه دمای هوا فردا در استان تهران به ترتیب 5 و 13 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است که نسبت به امروز 2 درجه سانتی گراد کاهش می یابد.