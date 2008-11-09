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۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۲۶

آسمان تهران فردا نیمه ابری با بارش پراکنده همراه است

آسمان تهران فردا نیمه ابری با بارش پراکنده همراه است

سازمان هواشناسی برای استان تهران طی 24 ساعت آینده آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد و بارش پراکنده را پیش بینی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار سامانه پرفشار سرد روی نیمه شمالی کشور است که همراهی این هوای سرد با هوای  ناپایدار تزار میانی جو موجب ابری شدن، بارش باران و برف در سواحل جنوبی دریای خزر و با شدت کمتر در شمال غرب، دامنه های البرز و شمال شرق کشور می شود.

همچنین وزش باد شدید همراه با کاهش دما برای  نیمه شمالی  و بارش باران در نواحی مرکزی کشور پیش بینی می شود.

کمینه و بیشینه دمای هوا فردا در استان تهران به ترتیب 5 و 13 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است که نسبت به امروز 2 درجه سانتی گراد کاهش می یابد.

کد مطلب 780065

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