قبولی دانش آموزان گنبد بیش از میانگین استانی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ایوب منصوری عصر یکشنبه در جلسه مدیران دوره متوسطه شهرستان افزود: درصد قبولی دانش آموزان پایه اول متوسطه این شهرستان از‪ ۴۵‬ درصد به ‪ ۵۲/۹۷‬ درصد در سالجاری افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: دانش‌ آموزان درسالهای گذشته به دلیل تغییر دوره تحصیلی دچار افت تحصیلی می‌شدند که این مشکل اکنون برطرف شده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای راهکارهای مناسب، تعامل و تلاش دبیران و مدیران مدرسه رد کاهش افت تحصیلی دانش اموزان نقش زیادی داشته است.

منصوری از اجرای طرح "مدرسه زندگی" در ‪ ۳۰‬مدرسه استان در سال گذشته خبرداد و گفت: دو واحد آموزشی دبیرستان‌های پسرانه نمونه "بقیه ‌الله‌ الاعظم" و نمونه دخترانه "بصیرت" این شهرستان رتبه اول استانی را در این طرح کسب کردند.

مدیرآموزش و پرورش گنبد کاووس بیان داشت: فراگیری دروس دوره تحصیلی ومهارتهای گوناگون زندگی از زجمله مزایای اجرای این طرح است.

شهرستان گنبد کاووس 59 هزار دانش آموز دارد.



