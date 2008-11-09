قبولی دانش آموزان گنبد بیش از میانگین استانی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ایوب منصوری عصر یکشنبه در جلسه مدیران دوره متوسطه شهرستان افزود: درصد قبولی دانش آموزان پایه اول متوسطه این شهرستان از ۴۵ درصد به ۵۲/۹۷ درصد در سالجاری افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: دانش آموزان درسالهای گذشته به دلیل تغییر دوره تحصیلی دچار افت تحصیلی میشدند که این مشکل اکنون برطرف شده است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای راهکارهای مناسب، تعامل و تلاش دبیران و مدیران مدرسه رد کاهش افت تحصیلی دانش اموزان نقش زیادی داشته است.
منصوری از اجرای طرح "مدرسه زندگی" در ۳۰مدرسه استان در سال گذشته خبرداد و گفت: دو واحد آموزشی دبیرستانهای پسرانه نمونه "بقیه الله الاعظم" و نمونه دخترانه "بصیرت" این شهرستان رتبه اول استانی را در این طرح کسب کردند.
مدیرآموزش و پرورش گنبد کاووس بیان داشت: فراگیری دروس دوره تحصیلی ومهارتهای گوناگون زندگی از زجمله مزایای اجرای این طرح است.
شهرستان گنبد کاووس 59 هزار دانش آموز دارد.
نظر شما