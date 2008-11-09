سه عامل انفجارهای بالی اندونزی اعدام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، امام سامودرا 38 ساله، عمروزی نورهاشم 47 ساله و علی غفران معروف به مخلص 48 ساله در نزدیکی محل بازداشت خود در جزیره نوساکامبانگان در برابر جوخه آتش قرار گرفتند.

سخنگوی دادستانی اندونزی روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: اعدام شدگان با چشمان باز تیرباران شدند.

این سه نفر متهم به دست داشتن در انفجارهای سال 2002 میلادی در بالی بودند که در اثر آن 202 نفر که بیشترشان جهانگردان استرالیایی بودند، جان خود را از دست دادند.

پیش از اعدام متهمان انفجار بالی و به دنبال برخی تهدیدها مبنی بر ترور رئیس جمهوری این کشور و انفجار سفارتخانه های آمریکا و استرالیا، تدابیر امنیتی در سراسر اندونزی برقرار شد.

لازم به ذکر است که اندونزی از سال 2002 تا 2005 میلادی هدف چنیدن بمبگذاری بزرگ قرار گرفته که از مهمترین این بمبگذاریها می توان به انفجارهای جزیره بالی در سالهای 2002 و 2005، بمبگذاری در یک هتل در سال 2003 و سفارت استرالیا در سال 2004 اشاره کرد که در مجموع این انفجارها، 250 نفر کشته شدند.