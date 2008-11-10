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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۵۶

بخشایشی درگفتگو با مهر:

انتخاب اوباما دموکراسی آمریکایی را پیچیده تر کرد

انتخاب اوباما دموکراسی آمریکایی را پیچیده تر کرد

یک استاد دانشگاه معتقد است انتخاب اوباما سرآغاز دوره جدیدی در تاریخ ایالات متحده آمریکا است و می توان گفت دموکراسی آمریکایی با انتخاب اوباما ابعاد جدیدتر و پیچیده تری و البته خطرناک تری پیدا کرده است.

دکتر احمد بخشایشی اردستانی استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و پیروزی باراک اوباما گفت: انتخاب اوباما سرآغاز دوره جدیدی در تاریخ ایالات متحده آمریکا است و می توان گفت دموکراسی آمریکایی با انتخاب اوباما ابعاد جدیدتر و پیچیده تری و البته خطرناک تری  پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: پیروزی اومابا پایان تاریخی طیف نومحافظه کار در آمریکا بود و بسیار بعید است با سوابقی که نومحافظه کاران از خود در این هشت سال به جای گذاشتند، ‌مجددا به قدرت بازگردند.

بخشایشی گفت: وجهه  آمریکا از جنگ جهانی دوم به این سو با این حجم از بدنامی و فضاحت مواجه نبوده و این بدنامی و نفرت را مردم آمریکا هم برای اولین بار درک کردند و به همین خاطر شاهد استقبال بیش از حد مردم آمریکا از اوباما بودیم، ‌ضمن اینکه وی‍ژگی های نژادی اوباما نیز به کمک او آمد.

وی ادامه داد: حمایت نخبگان،‌روزنامه نگاران  آمریکایی از نامزد حزب دموکرات در انتخابات اخیر بی سابقه بود و تاکنون چنین اجماعی در بین روشنفکران آمریکایی ایجاد نشده بود.

بخشایشی با مقایسه وضعیت سیاهان در آمریکا در دهه های 50-60 میلادی با وضعیت امروز اظهار داشت: انتخاب اوباما این پیام را هم داشت که اندیشه نژاد پرستی در آمریکا حقیقتا مضمحل و ضعیف شده است و مثل سابق،‌ریشه دار و قوی نیست و همین منشاء تحولات زیادی خواهد شد.

کد مطلب 780074

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