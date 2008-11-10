انتخاب اوباما دموکراسی آمریکایی را پیچیده تر کرد

دکتر احمد بخشایشی اردستانی استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و پیروزی باراک اوباما گفت: انتخاب اوباما سرآغاز دوره جدیدی در تاریخ ایالات متحده آمریکا است و می توان گفت دموکراسی آمریکایی با انتخاب اوباما ابعاد جدیدتر و پیچیده تری و البته خطرناک تری پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: پیروزی اومابا پایان تاریخی طیف نومحافظه کار در آمریکا بود و بسیار بعید است با سوابقی که نومحافظه کاران از خود در این هشت سال به جای گذاشتند، ‌مجددا به قدرت بازگردند.

بخشایشی گفت: وجهه آمریکا از جنگ جهانی دوم به این سو با این حجم از بدنامی و فضاحت مواجه نبوده و این بدنامی و نفرت را مردم آمریکا هم برای اولین بار درک کردند و به همین خاطر شاهد استقبال بیش از حد مردم آمریکا از اوباما بودیم، ‌ضمن اینکه وی‍ژگی های نژادی اوباما نیز به کمک او آمد.

وی ادامه داد: حمایت نخبگان،‌روزنامه نگاران آمریکایی از نامزد حزب دموکرات در انتخابات اخیر بی سابقه بود و تاکنون چنین اجماعی در بین روشنفکران آمریکایی ایجاد نشده بود.

بخشایشی با مقایسه وضعیت سیاهان در آمریکا در دهه های 50-60 میلادی با وضعیت امروز اظهار داشت: انتخاب اوباما این پیام را هم داشت که اندیشه نژاد پرستی در آمریکا حقیقتا مضمحل و ضعیف شده است و مثل سابق،‌ریشه دار و قوی نیست و همین منشاء تحولات زیادی خواهد شد.