"فیلم" ویژه فصل پائیز آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید "فیلم" با پرونده موضوعی "اعتیاد و سینما" آغاز میشود با مطالبی چون مجموعه مقاله و گفتگوها درباره تصویر اعتیاد و معتادان در سینمای ایران، میزگردی درباره اعتیاد و سینما، گفتگو با رخشان بنیاعتماد درباره "خون بازی"، گفتگو با بهمن فرمانآرا درباره "خانهای روی آب" و گفتگو با منیژه حکمت درباره "زندان زنان".
نگاهی به موضوع اعتیاد در سینما با مرور چند نمونه، ردیابی اعتیاد در تاریخ سینمای ایران، اعتیاد و معتادان در چهار فیلم مسعود کیمیایی، گفتگو با عبدالله اسکندری طراح چهرهپردازی "گوزنها" و "نرگس"، گپی با پوران درخشنده درباره "شمعی در باد"، استفاده ابزاری از یک فاجعه، گفتگو با پانتهآ بهرام بازیگر مجموعه "مسافر"، گفتگو با اندیشه فولادوند بازیگر فیلم "سربازهای جمعه"، فرآیند بهبودی معتاد با نگاهی به "خون بازی" و ... در ادامه این پرونده آمده است.
نگاهی دیگر به مجموعههای ماه رمضان، مروری بر برنامههای سینمایی سیما و نگاهی به برنامه "دو قدم مانده به صبح"، گفتگو با حسین علیزاده و تورج منصوری آهنگساز و فیلمبردار "آواز گنجشکها"، بررسی فیلمهای مردمنگارانه و اکتشافی درباره قبایل کوچرو، سه نقد از پرویز دوایی، جهانبخش نورایی و روبرت صافاریان درباره مستند "تینار" و گفتگو با مهدی منیری کارگردان در بخشی دیگر منعکس شده است.
نقدهایی بر "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" و گفتگوهایی با هریسن فورد و اسپیلبرگ و لوکاس، درباره مستند "نوری بتابان" مارتین اسکورسیزی درباره رولینگ استونز، درباره دو انیمیشن "وال- ای" و "پاندای کونگفو کار" و نهایتاً گزارشی از چهاردهمین جشنواره سارایوو به کار این شماره پایان میدهد.
سیصد و هشتاد و ششمین شماره ماهنامه سینمایی "فیلم" ویژه پاییز 87 به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مسعود مهرابی و سردبیری هوشنگ گلمکانی و عباس یاری در 132 صفحه با قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان است.
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