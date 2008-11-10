عشق مولانا جنازه یک پروفسور فرانسوی را به قونیه می آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صباح چاپ ترکیه، "اوا دی ویترای میروویچ" که پس از آشنایی با مولانا به دین اسلام مشرف شد و نام خود را "حوا" گذاشت در کنفرانسی در سال 1988 گفت: "مرا در قونیه دفن کنید تا روز قیامت زیر سایه روحانیت و معنویت مولانا آرام گیرم".

حوا که روح او سرشار از شناخت معرفتی مولانا بود در سن 91 سالگی دیده از جهان فرو بست.

جنازه وی برخلاف وصیتش در پاریس دفن شد اما شهرداری قونیه پنج سال تلاش کرد تا خانواده اش را قانع کند جنازه وی از پاریس به این شهر منتقل شود.

سرانجام دو سال پیش این اجازه از سوی خانواده این استاد فرانسوی داده شد و قرار است بقایای جنازه وی به قبرستانی در قونیه که در نزدیکی آن مولانا آرام گرفته است منتقل شود و در 17 دسامبر - شب رحلت این شاعر جلیل القدر- مراسم خاکسپاری در قونیه برگزار شود.