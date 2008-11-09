کنسرت پژوهشی موزیکالیته در پیانو برگزار می شود

سروش دهبستی نوازنده پیانو با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : متاسفانه آشنایی مردم با موسیقی کلاسیک و جازبسیار اندک است و ما در این اجرا ضمن معرفی موسیقی جاز و چگونگی به وجود آمدن آن، مروری بر موسیقی کلاسیک از قرن 17 دوره باروک و باخ خواهیم داشت و قطعه ای از این سبک موسیقی را در ادامه اجرا خواهیم کرد .

وی درادامه افزود : پس از معرفی موسیقی قرن 18 و اجرای قطعاتی ازاثار موزارت و بتهوون،مروری به موسیقی قرن 19 که مختص به موسیقی رومانتیک است خواهیم داشت وپایان بخش این کنسرت پژوهشی هم به بررسی مکتب امپرسیونیست و چگونگی برقراری ارتباط بین موسیقیدان های این مکتب با شاعران و نقاشان آن دوره اختصاص دارد.

لازم به ذکر است "تینا معیریان"،"شیده فاضلی" و "سروش دهبستی" نوازنده پیانو،"شفیق هادوی" گیتار باس و "خشایار جمشیدی" درامز از جمله نوازنده هایی هستند که درای اجرا قطعاتی از باخ ، موزارت، شوپن و جورج گرشوین را اجرا می کنند.