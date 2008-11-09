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۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۲۱

کنسرت پژوهشی موزیکالیته در پیانو برگزار می شود

کنسرت پژوهشی موزیکالیته در پیانو برگزار می شود

کنسرت پژوهشی موزیکالیته در پیانو به سرپرستی "سروش دهبستی"جمعه 24 آبان ماه ساعت 16 در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

سروش دهبستی نوازنده پیانو با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : متاسفانه آشنایی مردم با موسیقی کلاسیک و جازبسیار اندک است و ما در این اجرا ضمن معرفی موسیقی جاز و چگونگی به وجود آمدن آن، مروری بر موسیقی کلاسیک از قرن 17 دوره باروک و باخ  خواهیم داشت و قطعه ای از این سبک موسیقی را در ادامه اجرا خواهیم کرد .

وی درادامه افزود : پس از معرفی موسیقی قرن 18 و اجرای قطعاتی ازاثار موزارت و بتهوون،مروری به موسیقی قرن 19 که مختص به موسیقی رومانتیک است خواهیم داشت وپایان بخش این کنسرت پژوهشی هم به بررسی مکتب امپرسیونیست و چگونگی برقراری ارتباط بین موسیقیدان های این مکتب با شاعران و نقاشان آن دوره اختصاص دارد.

لازم به ذکر است "تینا معیریان"،"شیده فاضلی" و "سروش دهبستی" نوازنده پیانو،"شفیق هادوی" گیتار باس و "خشایار جمشیدی" درامز از جمله نوازنده هایی هستند که درای اجرا قطعاتی از باخ ، موزارت، شوپن و جورج گرشوین را اجرا می کنند.    

کد مطلب 780090

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