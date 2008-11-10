دوره آسیب شناسی اجتماعی در کرج برگزار می شود

کارشناس فرهنگی و تبلیغی اداره تبلیغات اسلامی جنوب کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: دوره تخصصی آسیب شناسی اجتماعی با حضور 50 نفر از مبلغین و مبلغات در روزهای ششم و هفتم آذرماه برگزار می شود.

عبدالرضا کیاحیرتی ادامه داد: این دوره تخصصی در محل ساختمان اداره تبلیغات اسلامی جنوب شهرستان کرج، واقع در خیابان درختی برگزار می شود و برای برگزاری آن از وجود اساتید حوزه و دانشگاه بهره گرفته شده است.

وی در خصوص خواهران مبلغه اظهار داشت: 68 نفر از خواهران مبلغه در اداره تبلیغات اسلامی جنوب کرج پرونده دارند که ضمن برگزاری دوره هایی برای این خواهران در جهت تحقق آموزش ضمن خدمت و تقویت بنیه علمی آنها، به مناسبتهای مختلف از وجود آنها برای اقامه نماز جماعت مراکز و مدارس درخواست کننده و تدریس و تبلیغ در این مدارس بهره گیری می شود.

این مسئول افزود: در حال حاضر، 15 نفر از خواهران یادشده به صورت مستمر، ضمن حضور در مدارس و مراکز آموزشی و پاسخگویی به سئوالات اعتقادی دانش آموزان به اقامه نماز جماعت مشغول هستند.