صنعت پرورش میگوی استان بوشهر؛ حبابی روی آب

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، طبق آمارهای ارائه شده تاکنون 342 نوع میگو در سطح جهان قابل صید و بهره برداری تشخیص داده شده است که تنها تعدادی از آنها قابل مصرف انسانها هستند و تعداد زیادی نیز برای تهیه سایر موارد از جمله طعمه و خمیر به کار می روند.

کشور ما با داشتن 1800کیلومتر نوار ساحلی جنوب و زمین های وسیع غیرقابل کشت دارای امکانات بالقوه مناسبی جهت افزایش تولیدات دریایی از طریق کشت و پرورش آبزیان به خصوص میگو است که 650 کیلومترازاین نوارساحلی درمحدوده استان بوشهر واقع شده و همین امر حجم وسیعی از اراضی محدوده سواحل استان را به منطقه ای مناسب جهت پرورش میگو مبدل ساخته است.

در سال 1371 آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت در سفرش به استان بوشهر گلنگ یک هزار هکتار اراضی مستعد پرورش میگو در شمال استان و در کنار رودخانه حله همجوار با آبهای نیلگون خلیج فارس را به زمین زد.

انتخاب این منطقه که بعدها به سایت "حله" نام گذاری شد بدین منظور بود که با مخلوط کردن آب شیرین و آب شورمحصول جدید به دست آید.

به منظور اجرایی شدن این طرح بالغ بر یک میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفت با آماده شدن سایت حله از سوی دولت استقبال جذب مردم به این شغل قابل چشمگیر بود به طوری که در بدو امر27 واحد پرورش میگو در استان شگل گرفت که با افزایش 40 واحد پرورش در سال 73، بالغ بر سه میلیارد ریال از سوی دولت و تعاونیها سرمایه گذاری صورت گرفت.

در سالهای گذشته تا به امروز همین روند ادامه دارد به طوری که با شناسایی اراضی در مناطق مختلف اعم از شمال و جنوب استان قریب به پنج هزار هکتار اراضی استان در قالب 10 سایت مشغول به تولید پرورش میگو هستند.

متاسفانه امروز پرورش دهندگان با مشکلات عدیده ای از قبیل لارو میگو (بچه میگو)، غذای میگو، خسارت ناشی از عوارض جانبی مثل بیماری لکه سفید، ممنوعیت صادرات و تسهیلات بانکی روبرو هستند.

خوشبختانه دولت نهم برای رشد و شکوفایی این صنعت و جلوگیری از ضرر و زیان پرورش دهندگان مصوبه بخشودگی جرائم و پرداخت تسهیلات به پرورش دهندگان میگو کل کشور به تصویب رساند بر اساس این مصوبه مقرر شده صنعت تکثیر و پرورش میگو از محل اعتبارات بنگاه های زود بازده اقتصادی مورد مساعدت قرار گرفته و سود دو سال پس از سررسید از محل ردیف اعتباری 5036 که در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی است بر اساس تاییدیه وزارت جهاد کشاورزی در اختیار بانکها قرار گیرد و بانکها نیز طبق این مصوبه بدهیهای گذشته صنعت میگو را تبدیل به بنگاه های زود بازده اقتصادی کرده و سود دیر کرد را تا پایان سال 86 و 87 دریافت نکنند و جرائم دیر کرد را ببخشند.

با توجه به اینکه با اعمال این مصوبه عملاً وضع صنعت تکثیر و پرورش میگو در کشور مشخص می شود و وزارت جهاد کشاورزی میزان دقیق بدهیهای صنعتی از بانکهای عامل تهیه کرده و در اختیار معاونت توسعه، اشتغال و کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی قرار داده است، باید اعتبار مربوطه از سوی وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان کمک به صنعت میگو به بانکها اختصاص یابد و بانکها بلافاصله ضمن پرداخت تسهیلات جدید به فعالان این صنعت موجبات حل این مشکل را فراهم کنند.

به دلیل اینکه پروش دهندگان قادر به تامین هزینه غذای میگو نیستند کمبود غذا موجب استرس به این موجود و خود خوری در مزارع می شود که با وجود ایجاد فشار مضاعف بر پرورش دهندگان و کاهش ضریب تولید حمایت از بخش تولید و پرورش را با مشکل مواجه می کند. در صورتی که با اجرای این مصوبه از سوی معاونت توسعه، اشتغال و کار آفرینی وزارت کار و امور اجتماعی این مشکل رفع خواهد شد طبق دستور رئیس جمهور باید در نخستین فرصت بلافاصله از سوی وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به تامین اعتبار این صنعت و رفع مشکلات پرورشی میگو در چهار استان اقدام شود. اما اجرایی نشدن مصوبه هیئت دولت در خصوص بخشودگی جرائم و پرداخت تسهیلات به پرورش دهندگان میگو در این استانها این صنعت را با مشکل روبرو کرده است.

در همین رابطه به منظور جبران بخشی از خسارات پرورش دهندگان میگو در سفر هیئت دولت به استان بوشهر 40 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است که باید از این اعتبار به هر پرورش دهنده میگو پنج میلیون ریال به تدریج پرداخت شود همچنین پرورش دهندگان میگوی استان بوشهر به خاطر وامهای دریافتی از بانکها مقادیر زیادی بدهی دارند که در صورت بخشودگی سود و استمهال بدهی، مشکلشان بر طرف خواهد شد.

بدهی پرورش دهندگان استان بوشهر 631 میلیارد و 573 میلیون ریال است که شامل 290 میلیارد ریال بابت اصل تسهیلات ،115 میلیارد سود سررسید، 126میلیارد ریال سود پس از سررسید و 82 میلیارد ریال نیز وجه التزام است. با توجه به اینکه در این صنعت زمینه اشتغال پنج هزار نفر را در استان فراهم می کند پیگیری و اجرای مصوبه درلت در این راستا بسیار موثر و راه گشاه خواهد بود.

بنابر این اگر می خواهیم این صنعت در استان پا بر جا باشد و ایجاد اشتغال کند باید همه مسئولان دست بدست هم دهند و موانع و مشکلات موجود را بردارند در غیر این صورت ضمن اینکه میلیاردها ریال سرمایه گذاری در این بخش از بین خواهد رفت و با یاس و نا امیدی مستولی شده بر پرورش دهندگان این صنعت درآمدزا از رونق می افتد.