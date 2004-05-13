  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۲:۱۴

رئيس كتابخانه مركزي دانشگاه علم و صنعت در گفتگو اختصاصي با مهر:

با اصرار ، بودجه خريد ارزي كتاب از نمايشگاه را در حد پارسال نگه داشتيم

خريد ارزي كتاب توسط كتابخانه هاي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي يكي از مباحثي است كه در زمان برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب مطرح مي شود.

دكتر ناصر مزيني رئيس كتابخانه مركزي دانشگاه علم و صنعت ايران در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر گفت: هر سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بودجه اي براي خريد ارزي كتابهاي خارجي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي دهد و آن وزارت خانه نيز بودجه را بين دانشگاهها و مووسسات آموزش عالي تقسيم مي كند.

رئيس كتابخانه مركزي دانشگاه علم و صنعت افزود: چون خريد كتابها بيشتر مربوط به كتابهاي تخصصي است بودجه اصلي كه به دانشگاه تعلق گرفته به دانشكده ها اختصاص مي دهيم و كتابخانه مركزي فقط ده درصد از بودجه را به خود اختصاص مي دهد متاسفانه امسال نسبت به  پارسال  بودجه كمتري به دانشگاه اختصاص دادند كه با اصرار و پافشاري كه در اين زمينه داشتيم، توانستيم حداقل بودجه اي برابر با بودجه سال گذشته كه 20 ميليون تومان بود  ،  دريافت كنيم.

کد مطلب 78013

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها