با اصرار ، بودجه خريد ارزي كتاب از نمايشگاه را در حد پارسال نگه داشتيم

دكتر ناصر مزيني رئيس كتابخانه مركزي دانشگاه علم و صنعت ايران در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر گفت: هر سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بودجه اي براي خريد ارزي كتابهاي خارجي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي دهد و آن وزارت خانه نيز بودجه را بين دانشگاهها و مووسسات آموزش عالي تقسيم مي كند.

رئيس كتابخانه مركزي دانشگاه علم و صنعت افزود: چون خريد كتابها بيشتر مربوط به كتابهاي تخصصي است بودجه اصلي كه به دانشگاه تعلق گرفته به دانشكده ها اختصاص مي دهيم و كتابخانه مركزي فقط ده درصد از بودجه را به خود اختصاص مي دهد متاسفانه امسال نسبت به پارسال بودجه كمتري به دانشگاه اختصاص دادند كه با اصرار و پافشاري كه در اين زمينه داشتيم، توانستيم حداقل بودجه اي برابر با بودجه سال گذشته كه 20 ميليون تومان بود ، دريافت كنيم.