شورای بافت تاریخی شیراز چهار ماه جلسه تشکیل نداد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، صارمی زاده بعد ازظهر امروز در جلسه شورای شهر شیراز افزود: شورای بافت تاریخی که یکی از اعضای آن نیز استانداری فارس بوده وظیفه تصمیم گیری امور مرتبط با بافت را برعهده دارد و ظرف این چهار ماه که این شورا تشکیل جلسه نداده ما در عمل نتوانسیتم کار خاصی را در این محدوده انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه در این مابین امورات مردم نیز همچنان معطل مانده، تاکید کرد: طی این چند ماه بارها طی نامه هایی به آقای استاندار مراتب را یادآوری کرده ایم اما تاکنون در این خصوص به نتیجه ای نرسیده ایم.

شهردار بافت تاریخی شیراز همچنین با اشاره به دیگر مشکلات بافت تاریخی و فرهنگی شیراز نیز بیان کرد: در هیچ کدام از محدوده های شهر با معافیت عوارض نظیر بافت تاریخی مواجه نیستیم زیرا در بافت تاریخی و فرهنگی با معافیت 100 درصدی مواجه هستیم و این امر درآمد شهرداری را در این منطقه به منظور سرمایه گذاری بیشتر در بافت کاهش می دهد.

در ادامه جلسه محسن معین رئیس شورای شهر شیراز نیز با انتقاد تند نسبت به عدم اطلاع دهی به شورای شهر در خصوص تشکیل نشدن جلسه شورای بافت، تصریح کرد: شهرداری منطقه نباید پس از چهار ماه این مسئله را در شورا مطرح کند بلکه باید خیلی زودترعنوان می شد تا شورا نسبت به پیگیری امر کارهای لازم را انجام می داد.

وی همچنین گفت: شما عامل اجرایی هستید و باید در موارد شهری به صورت جدی وارد شده و اینقدر نیز پشت شورا قایم نشوید.

رئیس شورای شهر شیراز تاکید کرد: شهرداری باید بداند که شورای شهر، مجلس محلی است و امروز این نهاد در شیراز کارهایی را انجام می دهد که شهرداری باید آنها را پیگیری کند که از آن جمله می توان به تصرف اراضی به صورت غیر قانونی اشاره کرد.