سایه ترسناک ترور 4 رئیس جمهوری آمریکا؛ اوباما و 5 هزار محافظ شخصی

اولین رئیس جمهوری سیاهپوست آمریکا در دوران مبارزات انتخاباتی از یک رشته سیستم ها و نیروهای حفاظتی چشمگیر برخوردار بود که مطمئنا تا زمان انتصاب و بدست گرفتن قانونی قدرت در روز 20 ژانویه، این تدابیر افزایش می یابد.

ماموران امنیتی اوباما به دقت رفتارهای نئونازی ها و سفیدپوستان افراطی و نژادپرست را زیر نظر دارند.

البته در برخی مواقع استثنایی، تدابیر استثنایی نیز اتخاذ می شود. اوباما در اولین سخنرانی خود پس از پیروزی در انتخابات توسط یک شیشه محافظ ضدگلوله محافظت می شد. دلیل این کار نیز مورد خطر بودن جان وی به عنوان شاخص ترین شخصیت های سیاسی آمریکاست.

البته باید این نکته را نیز فراموش نکنیم که انتخاب یک سیاهپوست در راس امور آمریکا مطمئنا خشم بسیاری را برانگیخته و برخی ممکن است تنها به فحش دادن اکتفا نکرده و دست به اقدامی خصمانه بزنند.

از اوباما می توان به عنوان رئیس جمهوری که از وی بیشتر از تمامی روسای جمهوری سابق آمریکا مراقبت و محافظت به عمل می آید، نام برد زیرا درحال حاضر تنها پنج هزار مامور امنیتی ویژه مسئول حفظ جان وی هستند.

باراک از اواسط سال 2007 میلادی یعنی 18 ماه پیش از برگزیده شدن به عنوان چهل و چهارمین رئیس جمهوری آمریکا تحت مراقبت مخفی قرار گرفت. در وضعیت های عادی، کاندیداها تنها 120 روز قبل از انتخابات تحت مراقبت قرار می گیرند.

در حال حاضر، اوباما به همراه خانواده اش و جو بایدن معاون رئیس جمهوری با اعضای خانواده 24 ساعته توسط تکاورهای ویژه سرویس مخفی آمریکا تحت مراقبت قرار دارند. رئیس جمهوری آمریکا برخلاف برخی روسای جمهوری دیگر نمی توانند بدون محافظ سفر یا جابجایی داشته باشند.

در کشوری که هر کس می تواند سلاح گرم حمل کند و تاکنون چهار نفر از روسای جمهوری آن (لینکلن، گارفیلد، ویلیام مک کینلی و کندی) به قتل رسیده اند، خطر ترور بسیار بالاست.

در مدت اخیر حدود 500 تهدید به قتل ازسوی سرویس های مخفی محافظ اوباما دریافت شده است که ازسوی نئونازی ها و سفیدپوستان نژاد پرست ارسال شده اند.

در این راستا، هفته گذشته دو سفیدپوست نئونازی توسط پلیس دستگیر شدند که قصد داشتند 102 سیاهپوست را به قتل برسانند. آخرین قربانی آنان قرار بود باراک اوباما باشد.