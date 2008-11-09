مقاومت لبنان در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی ستودنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رونی خوری رییس انجمن دوستی لبنان و ایران بعد از ظهر امروز با علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ابتدا بروجردی لبنان را کشوری برخوردار از جایگاهی مهم در افکار عمومی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت: روابط بین مردم و مسئولان دو کشور از دیرباز خوب و عمیق بوده است.

وی با اشاره به همکاری‌ها و مناسبات بسیار خوب فی‌مابین در زمینه‌های پارلمانی، سیاسی، فرهنگی، خواستار گسترش روابط تجاری و اقتصادی در حد ظرفیت‌های فراوان موجود شد.

بروجردی افزود: تحولات لبنان همواره در سطح منطقه‌ای و جهانی تاثیرگذار بوده و مقاومت یک کشور کوچک در برابر ظلم و تجاوز رژیم صهیونیستی، طی سال‌های گذشته ستودنی بوده است.

رییس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در ادامه با تاکید بر اهتمام جمهوری اسلامی در احترام به حقوق اقلیت‌های مذهبی بر اساس قانون اساسی اظهار داشت: تمام اقلیت‌های مذهبی از جمله ارامنه و آشوری‌ها در مجلس شورای اسلامی نماینده مختص خود دارند و در انجام مناسک مذهبی خود آزادند.

وی با اشاره به سفر آتی رییس جمهوری لبنان به کشورمان و رفت‌وآمدهای متعدد سیاسی بین دو کشور، گفت: دوستی مستحکم بین دو کشور حاکی از اراده سیاسی جمهوری اسلامی ایران و لبنان در گسترش هر چه بیشتر مناسبات است.بروجردی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان ثبات و آرامش در لبنان بوده و در مقاطع مختلف از استقلال و حاکمیت لبنان حمایت کرده است.

رونی خوری، رییس انجمن دوستی لبنان و ایران نیز در این دیدار کشورمان را دارای جایگاهی قوی در منطقه و در نزد مردم لبنان ارزیابی کرد و با اشاره به سوابق دیرینه دوستی و روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور گفت: انجمن دوستی بین دو کشور به افق‌های وسیع گسترش مناسبات و همکاری‌های دو کشور می‌اندیشد.

وی در ادامه با تقدیر از حمایت‌های معنوی جمهوری اسلامی ایران از مردم لبنان گفت: نتایج مثبت دوستی بین دو کشور نصیب مردم لبنان بوده است و نگاه مردم لبنان نسبت به جمهوری اسلامی ایران بسیار مثبت و احترام‌آمیز است.

رییس انجمن دوستی لبنان و ایران همچنین گفت: نیروهای مقاومت، محور مهم سیاسی و فرهنگی استقلال لبنان را تشکیل می‌دهند و ملت لبنان سرسپردگی را به ایستادگی در برابر ظلم ترجیح نخواهد داد.

وی در پایان خواستار حمایت هر چه بیشتر مجلس شورای اسلامی از توسعه روابط و همکاری‌های دوجانبه شد.