موقعیت سیاسی حامیان مک کین در سنا متزلزل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بعد از حمایت ژئو لیبرمن رئیس کمیته امور دولتی و امنیت داخلی سنا از جان مک کین نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری با پیروزی باراک اوباما نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری، موقعیت وی در کنگره به شدت متزلزل شده است.

لیبرمن با هری رید رهبر اکثریت دموکرات حاکم بر سنا به منظور مذاکره درباره این مسئله دیدار کرده اما تاکنون صحبتی درباره ماندن یا برکناری وی نشده است.

رام امانوئل رئیس کارکنان کاخ سفید در کابینه اوباما درباره اختلافات موجود در کنگره درباره لیبرمن و دیدگاه رئیس جمهور جدید درباره این موضوع به ای بی سی گفت: اکنون دولت جدید روی موضوع جنگ درافغانستان و عراق وهمچنین اقتصاد آمریکا تمرکز کرده است.