عملیات انتحاری و بازداشت 42 مظنون در موصل/ انفجار بمب در نجف اشرف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، یک منبع در پلیس استان نینوا امروز از کشته شدن سه سرباز عراقی و زخمی شدن چهار نفر دیگر بر اثر انفجار بمب در مسیر عبور گشتی نیروهای عراقی در شرق موصل خبر داد.



سرلشگر قاسم عطا سخنگوی فرماندهی عملیات امنیتی بغداد نیز خبر داد نیروهای امنیتی عراق در 24 ساعت گذشته، 25 فرد تحت پیگرد را در مناطق مختلف پایتخت عراق بازداشت کردند.



خبر دیگر اینکه 12 نفر از جمله شش افسر پلیس در حمله انتحاری با خودروی بمبگذاری شده در جنوب موصل زخمی شدند.فرد مهاجم، خودروی بمبگذاری شده خود را در مسیر عبور گشتی پلیس در منطقه دوره السواس در جنوب موصل منفجر کرد.



خبر دیگر اینکه، انفجار بمب در نجف اشرف سبب زخمی شدن یک نظامی آمریکایی و یک سرباز عراقی شد. این بمب به هنگام عبور یک گشتی ارتش آمریکا از استان نجف منفجر شد.

از سوی دیگر، یک منبع در ارتش عراق از آزاد شدن سه فرد ربوده شده در جنوب غربی کرکوک و بازداشت رباینده این افراد خبر داد؛ سه فرد ربوده شده عضو یک خانواده بودند.



بازداشت 42 فرد مظنون در عملیات امنیتی نیروهای عراقی در موصل از دیگر خبرهای مربوط به تحولات امنیتی عراق است.

منابع امنیتی عراق پیش از این از کشته شدن هفت نفر و زخمی شدن 17 نفر دیگر بر اثر انفجار بمب و حملات مسلحانه در 24 ساعت گذشته خبر داده بودند.



ارتش آمریکا نیز در بیانیه ای از کشته شدن یکی از نظامیانش بر اثر انفجار بمب در شمال بغداد و زخمی شدن دو نظامی دیگر خبر داد. این سومین نظامی آمریکایی است که از ابتدای نوامبر تا کنون کشته می شود.