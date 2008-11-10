امور فرهنگی به حلقه گمشده ای در خانواده ها مبدل شد

حسین جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با گلایه از محرومیت بخش فرهنگی اظهار داشت: باید در سبد خانواده ها امور فرهنگی همانند هزینه های اقتصادی اختصاص یابد.

وی افزود: خانواده ها در مقابل تمام هزینه های جانبی اعم از پوشاک و خوراک و مسافرت برای مسائل فرهنگی اهل منزل توجه دارند اما باید پرسید برای امور فرهنگی چه می کنند؟

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل با اشاره به رخته مفاسد در فناوری روز و وجود عینی فناوری در خانه ها تصریح کرد: خانواده ها باید با علم و فناوری روز آشنا باشند تا در جهت استفاده بهینه فرزندانشان از این امکانات هدایتگر باشند.

جوادی تصریح کرد: در امور تربیتی فرزندان باید قبل از وقوع حادثه و اتفاق ناخوشایندی پیشگیری کرد.

وی اضافه کرد: تربیت مربوط به زمان قبل از اتفاق است و تربیت برای آن است که جلوی اتفاق بد گرفته شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل همچنین در خصوص اینکه شورای فرهنگ عمومی فقط به مسائل مذهبی، قرآن، عفاف و حجاب اسلامی اختصاص ندارد، خاطر نشان کرد: این شورا بسیاری از مسائل اجتماعی و حقوق اجتماعی و شهروندی را نیز شامل می شود.

جوادی همچنین با برشمردن مشکلات و معضلات فرهنگی جامعه و نابهنجاریهایی که از لحاظ ظواهر و پوشش و لباس طاهری جوانان وجود دارد اظهار داشت: این ها هم باید اصلاح شود اما دشمن می خواهد ما با توجه به همین ظواهر به عمق مسائل و مشکلات اصلی و جدی تر توجه نکنیم.

