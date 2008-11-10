احمدی نژاد: قدرتمندان را به حرکت در مسیر انبیا الهی دعوت می کنیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مشهد مقدس، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان با حضور در اختتامیه ششمین جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا (ع) که در شب میلاد آن امام همام در مشهد مقدس برگزار شد ضمن تبریک ولادت ثامن الحجج (ع) اظهار داشت: پیام ملت ایران به جهان دعوت آنان به راه انبیا و دعوت به امام حق، خلیفه الله و بقیه الله است.

وی افزود: دعوت ما ، دعوت جهانیان به انسان کامل و فرزند پیامبر گرامی اسلام حضرت مهدی (عج) است.

احمدی نژاد موضوع اصلی عالم هستی را انسان برشمرد وافزود: خداوند متعال همه این عالم را برای انسان خلق کرده واگر انسان را از جهان برداریم شاید دلیلی برای خلق عالم باقی نماند.

رئیس جمهور همچنین گفت: خداوند همه چیز را برای انسان و انسان را برای خود خلق کرده اما انسان را در پایین ترین سطح نپسندیده است و همیشه خواستار تکامل انسان با وجود امام بوده است.

وی مشکل اولیه بشررا نشناختن خداوند دانست و تصریح کرد: چون انسان خود را نشناخته ، نتوانسته به شناخت خداوند پی ببرد اما اگر کسی خود را شناخته باشد بلافاصله خداوند را نیز خواهد شناخت.

احمدی نژاد انسان کامل را ظرف معرفی خداوند، تجلی علم ، رحمت خدا و همه اسماء الهی دانست و اظهار داشت: هیچ خیری بدون واسطه وجود امام به انسان نمی رسد.

رئیس جمهور ادامه داد: امام متعلق به همه بشریت و عالم است و بالاترین هدیه خداوند به بشریت هدیه انسان کامل بوده است.

وی یکی از مشکلات بشر را ممانعت قدرتمندان و فاسدان از شناخت انسان کامل دانست و گفت: دعوای اصلی بین موحدان و پاکان با جبهه سلطه گران و فاسدان در موضوع امام و انسان کامل بود.

احمدی نژاد همچنین هنرهمه شیاطین را قطع رابطه انسان با امام دانست و تصریح کرد: هنوز برای بشر، امام یک وجود ناشناخته است زیرا امام می تواند انسان را از هیچ به همه چیز برساند.

رئیس جمهور ظهور امام را مصادف با کامل شدن عقل ها ، شنوا شدن گوش ها و بینا شدن چشم دانست و گفت: ما دچار غفلت تاریخی نسبت به امام هستیم و این غفلت بر بشر به گونه ای تحمیلی است اما در کشور ما یک حلقه وصلی با امام پیدا شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر کسی از وجود امام سیراب شود محال است در برابر طاغوت ها گردن خم کند و محال است روحش را به ظلم و پرستش غیر خدا بیاراید.احمدی نژاد ادامه داد: ملت ایران امروز مسئولیت دارد تا امام حق را به جامعه بشری معرفی کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه خدا را شکر می کنیم که جنایات و ظلم در دنیا به پایان راه خود نزدیک شده است خطاب به قدرتمندان جهان اظهار داشت: شما راه طغیان، ممانعت از پیوستن انسانها به راه انبیا را در پیش گرفته اید و نتیجه اش را دیده اید.وی افزود: امروز همه شما شکست خورده ، شرمنده و ذلیل هستید و ما همه شما را به راه راست دعوت می کنیم چرا که زورمندان جهان بر راه ضد بشریت، ظلم ، خودخواهی، خودپرستی، تضییع حقوق ملت ها و آدم کشی اصرار دارند.

احمدی نژاد تاکید کرد برای همه شما بهتر است که به راه حقیقت بازگردید و چنگ به دامان امام بزنید چرا که امام برای شما هم هست و ما انتظار داریم و امیدواریم که شما پیام دعوت ما را بشنوید.

رئیس جمهور گفت: بهتر است قدرتمندان جهان توبه کرده و ایمان بیاورند و در مسیر خدمت به انسانها، عدالت و صلح تلاش کنند چرا که این برای آنان بهتر است.

احمدی نژاد در ادامه تصریح کرد: تردیدی ندارم چه آنانی که نو به نو می آیند و چه آنهایی که دورانشان به سر رسیده است ، اگر دست به دست هم دهند و همه قوای مادی و شیطانی خود را بسیج کنند راهی جز توبه ، بازگشت و تبعیت از امام ندارند و در غیر این صورت از مسیرحرکت الهی باز خواهند ماند.

وی همچنین گفت: قدرتمندان خیال نکنند که روی خزانه های میلیارد دلاری و یا تجهیزات نشسته اند زیرا همه اینها به چشم بر هم زدنی برباد است.

رئیس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: سال گذشته در جلسه ای حضور داشتم که سران کشورهای مدعی نیز حضور داشتند ، من در آنجا گفتم که دوران این امپراتوری های به پایان رسیده است اما برخی از حاضران با حال تعجب به من گفتند این خبرها نیست ولی بنده دلایلم را مطرح کردم، اکنون برخی از آنان با تعجب به من می گویند تو از کجا به این مسئله پی بردید و من به آنان می گویم بنده تعجب می کنم که چرا شما این حقایق روشن را نمی بینید و اکنون سلطه گران در حال فروریختن هستند.

احمدی نژاد گفت: مستکبران نوآوری و ابتکار عملی ندارند و هرجا کم می آورند شمشیر می کشند و می خواهند مسائل را با شمشیر حل کنند اما کسی که به این وسایل برای حل مشکلات متوسل می شود به طور حتم آخر خط است.

رئیس جمهور یکی از نشانه های محقق شدن وعده بزرگ ظهور موعود را زمزمه شدن نام حضرت موعود در جهان دانست و تصریح کرد: امروز به لطف دعاها دلهای جهانیان به سمت امام در چرخش است.

وی همچنین برگزاری جشنواره رضوی را یک فرصت بسیار زیبا و طلایی دانست و گفت: تردیدی ندارم که امام رئوف عزیز ما یاریمان خواهد کرد تا حقیقت امام را بشناسیم.

در ابتدای این مراسم محمدی زاده استاندار خراسان رضوی و صفارهرندی وزیر ارشاد به بیان سخنانی در باب این جشنواره پرداختند.

سپس احمدی نژاد از خادمان فرهنگی در جشنواره ششم تقدیر کرد.

بنابراین گزارش فتاح وزیر نیرو ، صفارهرندی وزیر ارشاد، علی سعیدلو معاون اجرایی رئیس جمهور، مجبتی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور، شمقدری ، کلهر و علم الهدی ، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهر مشهد نیز رئیس جمهور را در این سفر همراهی می کنند.

همچنین در پایان این مراسم احمد توکلی ، بیژن نوباوه ، میرتاج الدینی و برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و نمایندگان مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در این جشنواره حضور داشتند.