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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۸:۵۵

مازندران این هفته میزبان رئیس جمهوری و هیئت دولت است

مازندران این هفته میزبان رئیس جمهوری و هیئت دولت است

ساری - خبرگزاری مهر: مردم مازندران آخر هفته جاری در ادامه سفرهای هیئت دولت به استانها، میزبان رئیس جمهوری و هیئت دولت هستند.

استاندار مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده رئیس جمهوری و هیئت دولت روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه این هفته به مازندران سفر می کنند.

سید محمد کریمی افزود: در سفر هیأت دولت به استان تعدادی از پروژه عمرانی راهسازی، مخابراتی و... به بهره برداری می رسد.

به گفته وی، سخنرانی در جمع مردم ساری، دیدار با خانواده ایثارگران و علما، بازدید از چند طرح مصوب در دور اول سفر استانی رئیس جمهوری به مازندران، بازدید از چند منطقه محروم، شرکت در جلسات کارگروههای تخصصی، دیدار چهره به چهره با مردم و نشست با خبرنگاران از مهمترین برنامه های کاری رئیس جمهوری در سفر به مازندران است.

کریمی خاطر نشان کرد: تشکیل جلسه هیئت دولت در مرکز مازندران و مصاحبه پایانی برای تشریح مصوبات دور دوم سفر از دیگر برنامه های رئیس جمهوری در این استان است.

مردم و مسئولان مازندران امیدوارند رئیس جمهوری و هیئت دولت در سفر دوم استانی خود، نگاهی فراتر از گذشته به مازندران داشته باشند.

در این سفر دو روزه تعدادی از وزرا و معاونان رئیس جمهوری برای دیدار با مردم به شهرهای مختلف مازندران سفر خواهند کرد.

سفر اول هیئت دولت به مازندران نیمه دوم آذر ماه 85 انجام شده بود.

کد مطلب 780220

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