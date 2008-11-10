مازندران این هفته میزبان رئیس جمهوری و هیئت دولت است

استاندار مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده رئیس جمهوری و هیئت دولت روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه این هفته به مازندران سفر می کنند.

سید محمد کریمی افزود: در سفر هیأت دولت به استان تعدادی از پروژه عمرانی راهسازی، مخابراتی و... به بهره برداری می رسد.

به گفته وی، سخنرانی در جمع مردم ساری، دیدار با خانواده ایثارگران و علما، بازدید از چند طرح مصوب در دور اول سفر استانی رئیس جمهوری به مازندران، بازدید از چند منطقه محروم، شرکت در جلسات کارگروههای تخصصی، دیدار چهره به چهره با مردم و نشست با خبرنگاران از مهمترین برنامه های کاری رئیس جمهوری در سفر به مازندران است.

کریمی خاطر نشان کرد: تشکیل جلسه هیئت دولت در مرکز مازندران و مصاحبه پایانی برای تشریح مصوبات دور دوم سفر از دیگر برنامه های رئیس جمهوری در این استان است.

مردم و مسئولان مازندران امیدوارند رئیس جمهوری و هیئت دولت در سفر دوم استانی خود، نگاهی فراتر از گذشته به مازندران داشته باشند.

در این سفر دو روزه تعدادی از وزرا و معاونان رئیس جمهوری برای دیدار با مردم به شهرهای مختلف مازندران سفر خواهند کرد.

سفر اول هیئت دولت به مازندران نیمه دوم آذر ماه 85 انجام شده بود.