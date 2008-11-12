سرویسهای بهداشتی در نقاط گردشگری خراسان شمالی احداث می شود

احمد قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک میلیارد ریال اعتبار برای سرویسهای بهداشتی بین راهی 25 نقطه تاریخی و گردشگری استان اختصاص یافته است.

وی افزود: 200 میلیارد ریال به بخش مرمت و احداث سرویسهای بهداشتی نقاط گردشگری این سازمان اختصاص یافته است که در سه ماهه اول سال جاری 28 درصد از اعتبارات اختصاص داده شده و بقیه باید از طریق شرکت توسعه گردشگری اختصاص داده شود.

وی از مرمت و به سازی سرویسهای بهداشتی 15 نقطه گردشگری که توسط شرکت توسعه گردشگری با مشارکت شهرداریها ، مجتمع های خدمات بین راهی و منابع طبیعی اجرا می شود، خبر داد.