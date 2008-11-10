گلستان نیازمند زمین مناسب ورزش راگبی است

محمدرضا خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: نبود زمین موجب بروز مشکلات عدیده ای برای فعالان این رشته ورزشی شده است.

وی اظهار داشت: برای معرفی و شناخت این ورزش باید به تبلیغات و سرمایه گذاری روی آن توجه و بهاء داده شود.

وی خاطرنشان کرد: برای توسعه این رشته ورزشی در استان تاکنون کلاسهای آموزشی زیادی برگزار شده است.

به گفته خاکپور، برگزاری کلاس ویژه آموزش بانوان زیر نظر مربی تیم ملی راگبی بانوان از جمله فعالیتهای این هیئت است.

رئیس هیئت راگبی گلستان بیان داشت: به رغم وجود برخی مشکلات وضعیت این استان در این رشته ورزشی در سطح کشور مطلوب است.

وی یادآورشد: در سال جاری سه بازیکن از این استان به اردوی تیم ملی راگبی کشور دعوت شده اند و در آذرماه سال جاری نیز تیم بانوان استان به مسابقات بین المللی اعزام می شوند.

80 ورزشکار زن و مرد در رشته راگبی در گلستان فعالیت دارند.

