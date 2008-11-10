ستایش اهالی فرهنگ و هنر از گسترش فضاهای فرهنگی مدرن

به گزارش خبرنگار مهر، پردیس سینمایی ملت شامگاه روز یکشنبه 19 آبان‌ماه در شب میلاد خجسته امام رضا (ع) با حضور دکتر سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات، شهردار تهران، رئیس حوزه هنری، معاون سینمایی وزیر ارشاد، مدیر شبکه تهران و جمعی از هنرمندان سینما و تئاتر و مدیران شهری و فرهنگی در بوستان ملت تهران آغاز به کار کرد.

قالیباف در این مراسم با تشکر از مهندسین، تکنیسین‌ها و کارگرانی که در ساخت این بنا تلاش کردند گفت: من باور ندارم وقتی پول نباشد کاری انجام نمی‌شود. معتقدم اگر عشق، پیگیری و سوختن باشد، کار پیش می‌رود، پول جذب می‌شود و به مناسبترین شکل آن را هزینه می‌کند.

وی ادامه داد: هدف ما در تهران این است که سطح زندگی مردم تهران را در ابعاد مادی و معنوی بالا ببریم. یکی از موضوع‌های مهم در توسعه موضوع فرهنگ جامعه و اولویت آن نسبت به ابعاد دیگر توسعه بیشتر است. طبیعی است توسعه اماکن مذهبی، فرهنگی، هنری و ورزشی در کلانشهر تهران با برنامه‌ریزی مدون و مشخص پیش رود.

شهردار تهران سینما را یکی از مردمی‌ترین هنرها دانست و افزود: در شهرداری تهران به سینما به عنوان یکی از دروازه‌های توسعه نگاه می‌کنیم و پیش می‌رویم. سعی کردیم هر گاه در سطح شهر بنایی می‌سازیم، فاخر باشد. در آینده نه چندان دور افتتاح سالن نمایش آئینی یکی از افتخارهای فرهنگی، هنری و معماری ایران خواهد بود.

قالیباف با اشاره به فعالیت شهرداری تهران در بخش تولید فیلم‌های سینمایی یادآور شد: انتقادهایی از برخی عزیزان می‌شنویم که با جان و دل خریداریم و سعی در رفع ایرادها داریم. من دنبال پاسخ دادن و گله کردن نیستم. روحیه من اینگونه است که چیزی را با منت قبول کنم. همچنین دوست ندارم در ازای انجام کاری نیز منت بگذارم. تأکید دارم خدمت بی‌منت ارزشمند است.

وی ادامه داد: برخی دوستان از برخی حرف ها و ساخته های ما احساس منت گذاری می کنند در صورتیکه اینگونه نیست. ما مسئول و مدیر هستیم و در ازای کار خود حقوق می گیریم و وظیفه خود را انجام می دهیم. ما خدمتگزار همه عزیزان بخصوص هنرمندان هستیم که از سرمایه های کشورند و خدمتگزارمردم، انقلاب و حافظ باورهای دینی و ملی مردم و نظام هستند.

شهردار تهران در بخش پایانی سخنان خود گفت: امیدواریم سال آینده این موقع توفیق این را داشته باشیم مجموعه‌های فرهنگی، هنری و مذهبی را به جایی برسانیم که تهران در وجه بین‌المللی بدرخشد. سال آینده تپه‌های عباس‌آباد به عنوان مجموعه‌ای فرهنگی، هنری، مذهبی و تفریحی در تهران می‌درخشد.

حجةالاسلام دکتر خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هم با ابراز خوشحالی از ساخت پردیس سینمایی ملت گفت: خوشحالم محرومیت از برخی بخش‌های تهران با این نیروهای هنرمند و ارزشی و شهروندان خوب رخت می‌بندد. این حرکت نمونه‌ای از این محرومیت‌زدایی است. امیدوارم توفیق یار مدیریت فرهنگی شهر تهران و تولید فیلم‌های خوب باشد و ادامه یابد.

سپس محمدرضا جعفری جلوه معاون سینمایی وزیر ارشاد گفت: من اینجا هستم تا از کسانی که در امر نوسازی سینما و ساخت پردیس‌های سینمایی تلاش می‌کنند نظیر شهردار محترم تهران که در کلانشهر تهران تلاش‌های زیادی در ساخت فصاهای نمایش و سینما دارند، تشکر کنم.

وی خاطرنشان ساخت: هر چقدر فضا نمایش و سینما ساخته شود هنوز کم است. وقتی مخاطبین در سینماها حضور یابند سینما رقم می‌خورد، چون سینما تنها فیلم ساختن نیست و با سالن باکیفیت، فیلم خوب و برنامه درست اکران و پخش شکل می‌گیرد. این سه در دستور کار ماست و همکاران و شهرداران دیگر می‌توانند فعالیت‌های شهردار تهران را الگو قرار دهند.

حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری نیز در ادامه مراسم گفت: ما در کنار این مجموعه‌های بزرگ و عظیم، جای سالن‌های کوچک در دل محله‌های مسکونی و کنار مجموعه‌های بزرگ خالی است. رفت و آمد از حاشیه تهران به این مکان‌ها سخت است. باید دست به دست هم این مکان‌ها را با همتی که در شهرداری وجود دارد در محلات شهر تهران بسازیم.

مجید رجبی معمار مدیر شبکه تهران هم ضمن تبریک برای ساخت پردیس سینمایی ملت اظهار داشت: 35 سال است که مجموعه فرهنگی و هنری پیشرفته‌ای در تهران ساخته نشده است. در حالی که این مجموعه ساخته شده کاربری فراوانی در عرصه فرهنگی و هنری دارد.

وی خاطرنشان ساخت: کارهای بزرگ از بزرگان برمی‌آید. در حوزه فرهنگ و هنر کمبود فضا و مکان داشتیم در حالی که باید با نگاهی بلند به وسعت مکان‌های فرهنگی و هنری در تهران که نگین ایران و منطقه است، نگاه کرد. به شهردار تهران برای این برنامه‌ریزی تبریک می‌گویم.

در ادامه مراسم افتتاحیه پردیس سینمایی ملت اکبر تشکری‌نیا مدیر عامل مؤسسه توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران گفت: برای هنر تئاتر نیز 12 سالن در دست احداث داریم که تا اردیبهشت 88 مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. البته دو سالن از این مجموعه‌ها تا یکماه دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به ساخت پروژه تئاتر شهر دو به عنوان پروژه‌ای بلندمدت افزود: توسعه فضاهای فرهنگی را از ابتدای حضور به صورت مدون پیگیری کرده‌ایم و برنامه جامع فضاهای فرهنگی شهر تهران مدون شده است. ما تئاتر را مقدم بر سینما می‌دانیم و اینگونه نیست که تئاتر فراموش شده باشد.

عزت‌الله انتظامی بازیگر سینما و تئاتر و عضو خانه سینما و تئاتر ایران نیز گفت: معتقدم برای پیشرفت کارهای مملکت پیشرفت فرهنگ و هنر از طریق سینما و تئاتر و هنرهای دیگر مؤثر است. این حرکت خردمندانه، مرد می‌خواهد و این مرد را در تهران می‌بینیم. به شهردار تهران به خاطر این مردانگی تبریک می‌گویم.

پرویز پورحسینی یکی دیگر از بازیگران باسابقه سینما و تئاتر گفت: بعضی‌ها شعار نمی‌دهند بلکه کار می‌کنند. از این رو به آقای قالیباف تبریک می‌گویم. انتظار کوچکی داریم و آن این است که خوب می‌شود در اینگونه فضاها، سالن‌هایی نیز برای تئاتر احداث شود.

فرهاد توحیدی نایب رئیس هیئت مدیره خانه سینما و رئیس انجمن فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران نیز در ادامه این مراسم گفت: اگر هنر نبود حقیقت ما را می‌کشت. از شهردار تهران ممنونیم که اجازه می‌دهد حقیقت ما را نکشد. امیدواریم این فضاهای هنری بیشتر شود.

ابراهیم حاتمی‌کیا نیز ضمن تشکر از شهردار تهران گفت: نسل جدید سینماها و سالن‌های جدید در مقایسه با سالن‌های قدیمی نسبت زیادی به جذب مخاطب دارد. نبود این فضاها در این منطقه احساس می‌شد و از احداث آن ممنونیم.

گوهر خیراندیش نیز با اشاره به نیاز مردم به مدرسه، بیمارستان و مسجد گفت: ضرورت مکان‌های فرهنگی و هنری ما جایگاه خود را یافته و شهردار محترم ما با مردانگی مکانی را برای تغذیه هنری مردم فراهم کردند.

در ادامه مراسم با پخش تصاویری از فیلم "ماموریت غیر ممکن 2" کیفیت پخش صدای دالبی سالن آزمایش و در پایان با حضور شهردار تهران بخش‌های مختلف پردیس سینمایی ملت افتتاح شد.

همچنین فیلم‌های سینمایی "دعوت" در سالن شماره یک، "کنعان" در سالن شماره دو، "آواز گنجشک‌ها" و "خواب زمستانی" در سالن شماره سه و "سه زن" و "محیا" در سالن شماره چهار این مجموعه اکران می‌شود.

داریوش اسدزاده، هادی ساعی، سیدمحمد بهشتی، علیرضا دبیر، مجید سرسنگی قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، اصغر همت، جمشید گرگین، هادی مرزبان و... از دیگر حاضران در این مراسم بودند.